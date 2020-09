PHOENIX

UN-Generalversammlung live bei phoenix - Dienstag, 22. September 2020, 15.00 Uhr

Bonn (ots)

Am Dienstag, den 22. September, beginnt die 75. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Die jährliche Versammlung wird aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr hauptsächlich digital stattfinden, lediglich die UN-Botschafter der Mitgliedstaaten werden im Plenum sitzen.

Nach der Eröffnungsrede von Generalsekretär Antonio Guterres wird sich der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro per Videobotschaft an die UN-Generalversammlung wenden. Anschließend ist der Auftritt von US-Präsident Donald Trump geplant, der live im Plenum sprechen wird. Zudem werden der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, der Präsident Chinas, Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron per Videostream zugeschaltet.

phoenix überträgt das Geschehen live von 15.00 bis 16.00 Uhr. Durch die Sendung führt Tina Dauster.

