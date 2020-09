PHOENIX

Christian Lindner (FDP): Mein Parteivorsitz ist unmittelbar an Regierungseintritt der FDP geknüpft

(19. September 2020) Christian Lindner macht seine politische Zukunft als Parteivorsitzender vom Erfolg der FDP bei der Bundestagswahl 2021 abhängig. Im Gespräch mit phoenix sagte er am Rande des FDP-Bundesparteitages: "Mein Parteivorsitz, um den ich mich im Mai nächsten Jahres wieder bewerben werde, der ist ganz eng geknüpft an das Ziel, die FDP in die Regierung zu führen." Mit dieser Entscheidung wolle er die Ernsthaftigkeit seines Vorhabens unterstreichen. Im Falle eines Scheiterns werde er der Politik allerdings treu bleiben: "Von mir sehen Sie keine Aktion á la Andrea Nahles. Bei allem Respekt für diese Lebensentscheidung. Mir macht das großen Spaß, große Freude in der Politik, auch in der Fraktionsarbeit."

Die FDP bemühe sich nun darum, die politische Landschaft mit zu verändern. Mit Blick auf mögliche Koalitionsgespräche sagte Lindner: "Ich bin mir sicher, dass beim nächsten Mal Verhandlungen anders ablaufen würden als beim letzten Mal. Alleine weil die handelnden Personen andere sind."

