Michael Kellner, Bündnis 90/ Die Grünen: "CDU muss klare Kante gegen Rechts ziehen"

"Ich bin froh, dass wir in Sachsen und Brandenburg unsere historisch besten Ergebnisse erzielt haben", erklärt Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/ Die Grünen im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Wir sind eine starke gesamtdeutsche Kraft", so Kellner. Man habe das Niveau von der Europawahl halten können. Nun gehe es darum, "miteinander zu reden und auszuloten, was eben geht." "Die CDU muss entscheiden: Hält sie die Tore nach rechts fest geschlossen oder öffnet sie sie Richtung AfD." Laut Kellner sei die Stunde der demokratischen Parteien gekommen. Vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, CDU, fordert Kellner "klare Kante gegen Rechts zu ziehen". Im Hinblick auf die Koalitionsverhandlungen in Sachsen sagt er: "In der Politik gibt es keine Traumhochzeiten". Als Bedingungen der Grünen formuliert er, ein weltoffenes Sachsen und den Kohleausstieg.

