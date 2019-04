phoenix vor ort: 70. FDP-Bundesparteitag in Berlin - Freitag, 26. April 2019, 10.45 Uhr - Samstag, 27. April 2019, 10 Uhr - Sonntag, 28. April 2019, 13 Uhr

PHOENIX

In Berlin kommen am Freitag und am Wochenende mehr als 660 Delegierte der FDP zum 70. Bundesparteitag zusammen. Neben der Wahl des Präsidiums und des Bundesvorstandes wollen sich die Freien Demokraten besonders mit der Klimapolitik beschäftigen. Dazu liegen Anträge des Bundesvorstands vor, die unter anderem Vorschläge für mehr marktwirtschaftliche Anreize in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik vorsehen.

phoenix berichtet am Freitag, 26. April 2019 ab 10.45 Uhr live in einer fast siebenstündigen Sondersendung vom FDP-Bundesparteitag. Eröffnet wird der Parteitag durch die stellvertretende Bundesvorsitzenden Katja Suding in der STATION BERLIN im Zentrum der Hauptstadt.

phoenix Moderatorin Ines Arland erwartet den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki zum Interview am Rande des Parteitags. Weitere Gesprächspartner sind die Journalisten Johannes Leithäuser (FAZ) und Christoph Schult (Der Spiegel), die das Parteitagsgeschehen einordnen. Live-Kommentator ist phoenix-Parlamentskorrespondent Erhard Scherfer. Saal-Reporterin Jeanette Klag fängt die Stimmen und Reaktionen der Delegierten ein.

Gegen 12.00 Uhr wird der Rechenschaftsbericht des Bundesvorsitzenden und FDP-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Christian Lindner, erwartet. Anschließend folgt eine Unterbrechung, in der sich die Delegierten zu nicht-öffentlichen Beratungen zurückziehen. Die Wahlen zu Präsidium und Bundesvorstand werden am Freitag gegen 16.00 Uhr erwartet. Zuvor beraten die Delegierten diverse Anträge zur Satzungsänderung.

Am Samstag, 27. April 2019 berichtet phoenix von 10.00 Uhr bis 14.15 Uhr live vom FDP-Bundesparteitag.

Am Sonntag, 28. April 2019 sendet phoenix von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr eine einstündige Zusammenfassung des Parteitagsgeschehens vom Sonntagvormittag, darunter auch das Schlusswort der designierten neuen FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sowie die Rede der FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Nicola Beer.

