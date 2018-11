phoenix runde: Zuspitzung im Krim-Konflikt - Was plant Putin? - Dienstag, 27. November 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Lage vor der Krim droht zu eskalieren. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat das Kriegsrecht verhängt und seine Truppen in Alarmbereitschaft versetzt. Zuvor hatte die russische Marine ukrainische Schiffe attackiert und eine strategisch wichtige Meerenge blockiert. Der UN-Sicherheitsrat, die NATO und die EU wollen nun über die Entwicklungen in der Region beraten. Was steckt hinter dieser Eskalation? Kann die internationale Gemeinschaft vermitteln?

Anke Plättner diskutiert u.a. mit:

- Katja Gloger, stern - Dmitri Tultschinski, freier Journalist - Harald Kujat, ehem. Vors. NATO-Militärausschuss u. Generalinspekteur a.D. - Dmtri Stratievski, Osteuropa-Zentrums Berlin e.V.

