TÜV-Verband e. V.

TÜV-Verband-Einladung Online-Pressekonferenz: Aktuelle Führerscheinstatistiken und Täuschungsversuche, 11.2.2026, 9 Uhr

Berlin (ots)

Der Führerschein eröffnet vielen Menschen neue Möglichkeiten der Mobilität - im Beruf und im Privaten. Damit Fahrer:innen sicher am Straßenverkehr teilnehmen, braucht es eine gute Ausbildung und Prüfungen, die Wissen und Fahrkompetenz zuverlässig abbilden.

Welche Entwicklungen zeigen sich im Jahr 2025 bei den theoretischen und praktischen Führerscheinprüfungen? Wie viele Kandidat:innen haben eine Prüfung abgelegt, wie viele bestehen die Prüfung und wie viele fallen durch? Welche Faktoren tragen zu den hohen Nichtbestehensquoten bei? Und wie entwickelt sich die Zahl der dokumentierten Täuschungsversuche bei den Theorieprüfungen?

Der TÜV-Verband stellt in einer Online-Pressekonferenz die aktuellen Kennzahlen zu Führerscheinprüfungen vor und ordnet die Entwicklungen ein. Außerdem zeigen wir, wo das Fahrerlaubnissystem aus Sicht der Verkehrssicherheit werden sollte und welche Reformansätze jetzt sinnvoll sind, um die Kosten der Fahrausbildung zu senken.

Zeit: Mittwoch, 11. Februar 2026, 9:00 Uhr

Ihr Gesprächspartner ist:

Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug & Mobilität beim TÜV-Verband e.V.

Online-Videokonferenz per Microsoft Teams: Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen [ https://h7.cl/1nJNJ]

Besprechungs-ID: 340 506 513 053 51 | Kennung: 7h2cC9gT

Zugang per Telefon: Tel. 069 566081262 | Telefonkonferenz-ID: 900650057#

HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.

Pressekontakt:

Linda Roy
Pressesprecherin
TÜV-Verband e. V.
Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin
030 760095-580, presse@tuev-verband.de
www.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverband

Original-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuell

