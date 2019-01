Salzburger Sportwelt

Die Salzburger Sportwelt - ein winterliches Familienparadies

Erlebnisberge, Funslopes und jede Menge Spaß

Große Urlaubsträume für jedes Familienbudget versprechen die Gastgeber der Salzburger Sportwelt im Herzen von Österreichs größtem Skivergnügen Ski amadé. In den sieben Ferienorten Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos gibt es neben attraktiven Packages auch ein riesiges Erlebnisangebot mit Funslopes, Snowparks, Trendsportarten und gemütlichen Hütten. Dazu noch genial präparierte Pisten für alle Könnerstufen, beheizbare Lifte und 25 Ski- und Snowboardschulen.

Kindererlebnisberge, Zeitmessstrecken, Foto-Points, beleuchtete Rodelbahnen und eine Ausfahrt mit dem Pferdeschlitten: All das sollte ein unvergesslicher Winterurlaub für die ganze Familie beinhalten. Und das tut er auch in den sieben Ferienorten der Salzburger Sportwelt.

Abenteuerberge, Funslopes und Playgrounds

Die Erlebnisberge WAGRAINI's Winterwelt und der Geisterberg in St. Johann-Alpendorf punkten mit coolen Funslopes, Tubing Bahnen oder Family Runs. Action und Fun versprechen der Shuttleberg in Flachauwinkl-Kleinarl, die Funslope St. Johann, der PlaygroundSnow in Radstadt-Altenmarkt, der Easypark in Zauchensee und der Funpark am Monte Popolo in Eben.

Professionell betreut und das beste Material

In vielen Skischulen können bereits Kinder ab drei Jahren ihre ersten Versuche auf Skiern wagen. Die Gruppen sind klein und die Herangehensweise eine spielerische. Die Übungshänge mit Sammelplatz, Zauberteppich, Übungslift und Maskottchen gleichen großen Outdoor-Spielplätzen mit bester Betreuung. Komfortable Schuhe, leicht drehende Carving-Ski und gut sitzende Helme erhält man bei den Skiverleihen direkt vor Ort.

Noch mehr Spaß abseits der Piste

18 Rodelbahnen gibt es in der Salzburger Sportwelt, 13 davon sogar beleuchtet. Nach Aufstieg und kulinarischer Einkehr geht's rasant und stimmungsvoll zurück ins Tal. Nach einem langen Skitag locken die Familientherme Amadé in Altenmarkt oder das Erlebnisbad Wasserwelt Wagrain. Eine Zeitreise ins mittelalterliche Radstadt verspricht eine mystisch-nostalgische Nachtwächter Tour.

Kontakt:

Salzburger Sportwelt

Andrea Zuljan, MBA

5542 Flachau

a.zuljan@salzburgersportwelt.com

Tel. 06457 2929

