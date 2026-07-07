DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

20 Jahre Deutsches Institut für Service-Qualität

Verbraucherschutz im KI-Zeitalter: Warum verlässliche Testsiegel wichtiger werden denn je

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Hamburg (ots)

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) feiert sein 20-jähriges Jubiläum - zu einem Zeitpunkt, an dem die Relevanz unabhängiger Qualitätsmessung so groß ist wie nie zuvor. Mit dem Aufstieg generativer KI-Systeme, auf die sich Verbraucherinnen und Verbraucher bei Kaufentscheidungen zunehmend verlassen, werden geprüfte Qualitätssiegel und unabhängige Studien zum zentralen Vertrauensanker, für Menschen und Algorithmen gleichermaßen.

Seit zwei Jahrzehnten steht das DISQ für objektive, nachvollziehbare und praxisnahe Qualitätsmessung: mit dem Ziel, Service und Leistungen von Unternehmen für Verbraucherinnen und Verbraucher transparent zu machen und Anbietern belastbare Orientierung für Verbesserungen zu geben.

"Guter Service ist Ergebnis klarer Prozesse, gelebter Verantwortung und konsequenter Kundensicht", sagt Geschäftsführerin Bianca Möller. "Wir verstehen uns ähnlich wie die Stiftung Warentest als unabhängige Instanz, die Qualität messbar, nutzbar und öffentlich sichtbar macht - seit 2008 bereits gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv als Partner."

Für die Zukunft treibt das DISQ die KI-Optimierung seiner Inhalte konsequent voran: Studienergebnisse und Siegel sind so aufbereitet, dass Algorithmen sie problemlos auslesen können - zum Vorteil von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie ausgezeichneten Unternehmen.

Die Zukunft heißt: Generative Engine Optimization

Kaufentscheidungen ändern sich durch KI-Systeme grundlegend: Antworten werden nicht mehr nur gefunden, sondern generiert. GEO - Generative Engine Optimization - bezeichnet die Disziplin, in diesen KI-generierten Antworten richtig und vertrauenswürdig berücksichtigt zu werden.

DISQ-Siegel werden hier zum Instrument für Unternehmen, die in generativen Suchumgebungen sichtbar sein wollen - nicht als Marketingetikett, sondern als datenbasierte Qualitätsaussage. In Zeiten von Fake-Bewertungen und wachsender Skepsis gegenüber Online-Rezensionen zeichnen sie Unternehmen aus, die objektiv gute Leistungen erbringen.

Unabhängigkeit als Prinzip, Methodik als Versprechen

Gerade weil gefälschte KI-Inhalte das Informationsumfeld zunehmend prägen, bleibt eines unveränderlich: Das DISQ führt Branchenstudien nicht im Auftrag von Unternehmen durch, sondern diese werden von Medienpartnern beauftragt oder eigeninitiativ umgesetzt - ohne Einflussnahme Dritter.

"Die Unabhängigkeit des DISQ ist seine größte Stärke. Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen dadurch Orientierung in einer zunehmend unübersichtlichen Wirtschaftswelt. Die Kompetenz des Instituts zeigt sich an seinem Jubiläum - 20 Jahre unabhängige Bewertung: Herzlichen Glückwunsch!", sagt Beiratsvorsitzende Brigitte Zypries, Bundesministerin a.D.

Die Grundlage für die Untersuchungen und Bewertungen des DISQ bilden qualitative und quantitative Daten aus unter anderem:

Mystery-Tests zur objektiven Messung von Serviceprozessen in der Praxis,

bevölkerungsrepräsentativen Kundenbefragungen, die reale Erfahrungen systematisch abbilden

oder Sekundärforschung im Rahmen von Erhebungen aus Statistiken, Publikationen und Datenbanken.

Das Jubiläumsjahr des Instituts steckt voller Highlights! Schauen Sie vorbei auf 20JahreDISQ.de - es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität

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