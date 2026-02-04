C&R Arktis GmbH

Studien schlagen Alarm: Warum Wasser aus Plastikflaschen so gefährlich ist und was man dagegen tun kann

Wesel (ots)

Aktuelle Studien weisen zunehmend auf gesundheitliche Risiken durch Wasser aus Plastikflaschen hin. Mikroplastik, hormonell wirksame Stoffe und chemische Rückstände können ins Trinkwasser übergehen – insbesondere bei Hitze, längerer Lagerung oder wiederverwendeten Flaschen. Obwohl Plastikflaschen für viele Menschen zum Alltag gehören, wächst die Sorge um ihre langfristigen Auswirkungen auf den Körper.

Das Problem ist nicht das Wasser selbst, sondern das Material, aus dem die Flasche besteht – viele Schadstoffe wirken schleichend und werden über Jahre aufgenommen. Hier erfahren Sie, welche Risiken besonders relevant sind und welche einfachen Alternativen helfen, die Belastung im Alltag deutlich zu reduzieren.

Mikroplastik im Wasser: Unsichtbar, aber allgegenwärtig

Untersuchungen internationaler Forschungseinrichtungen zeigen, dass Wasser aus PET-Flaschen eine erhebliche Menge an Mikro- und Nanoplastik enthalten kann. Diese Partikel entstehen unter anderem durch Abrieb des Flaschenmaterials, durch Druck, Temperaturwechsel oder längere Lagerzeiten. Besonders Nanoplastikpartikel sind so klein, dass sie biologische Barrieren überwinden können.

Zwar existieren bislang keine verbindlichen Grenzwerte, doch Hinweise auf Zellstress, entzündliche Prozesse und mögliche Störungen der Darmbarriere häufen sich. Die Forschung steht hier noch am Anfang, doch bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die dauerhafte Aufnahme dieser Partikel kein rein theoretisches Risiko darstellt, sondern eine reale Belastung für den menschlichen Organismus sein kann.

Hormonaktive Stoffe und chemische Rückstände

Neben Mikroplastik geraten zunehmend hormonähnliche Substanzen in den Blick der Wissenschaft. Stoffe wie Bisphenol A oder verwandte Weichmacher können aus Kunststoffverpackungen, insbesondere aus Deckeln oder Innenbeschichtungen, ins Wasser übergehen. Diese Substanzen stehen im Verdacht, in den Hormonhaushalt einzugreifen und sensible Prozesse im Körper zu beeinflussen.

Besonders kritisch wird das für Kinder, Schwangere oder Menschen mit bestehender hormoneller Empfindlichkeit bewertet. Hinzu kommen chemische Rückstände aus dem Herstellungsprozess von PET-Flaschen, etwa Antimon oder Acetaldehyd. Unter Wärmeeinfluss, etwa bei Lagerung im Auto oder in direkter Sonneneinstrahlung, kann die Abgabe dieser Stoffe deutlich zunehmen.

Warum der Alltag das Risiko verstärkt

Die potenzielle Belastung durch Plastikflaschen ist kein Randphänomen, sondern eng mit alltäglichen Gewohnheiten verknüpft. Wasserflaschen werden häufig über längere Zeit gelagert, mehrfach verwendet oder hohen Temperaturen ausgesetzt. Besonders Mehrweg-Kunststoffflaschen unterliegen mechanischer Abnutzung, wodurch sich Materialpartikel leichter lösen.

Gleichzeitig besteht keine Pflicht, sämtliche potenziell freigesetzten Stoffe transparent zu deklarieren. Selbst bei vermeintlich hochwertigen oder nachhaltig vermarkteten Produkten bleibt für Verbraucher oft unklar, welchen Belastungen sie langfristig ausgesetzt sind. Damit entsteht eine Diskrepanz zwischen dem Gefühl von Sicherheit und der tatsächlichen Materialrealität.

Praktische Alternativen zur Reduzierung der Belastung

Die gute Nachricht: Die Belastung durch problematische Stoffe lässt sich im Alltag deutlich reduzieren. Der Umstieg auf Glasflaschen bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, da Glas chemisch inert ist und keine Stoffe an das Wasser abgibt. Auch der bewusste Verzicht auf die Mehrfachverwendung von Einweg-Kunststoffflaschen senkt das Risiko spürbar. Zusätzlich spielt die Lagerung eine entscheidende Rolle: Kühl, dunkel und ohne direkte Sonneneinstrahlung bleibt die Stoffabgabe geringer.

Wer Leitungswasser nutzt, kann zudem auf hochwertige Filtersysteme setzen, um unerwünschte Rückstände zu reduzieren. In Kombination mit Glas- oder Edelstahlbehältern entsteht so eine nachhaltige und gesundheitlich sinnvollere Lösung für den täglichen Wasserkonsum.

