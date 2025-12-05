Omaze

Weihnachtswunder in Hamburg: Junge Familie gewinnt Mercedes G-Klasse und 50.000 Euro

Hamburg (ots)

Omaze macht's möglich: Leonie und Roman aus Hamburg erfüllen sich ihren Traum von finanzieller Sicherheit und rücken dem Eigenheim ein großes Stück näher.

Ein unverhoffter Glücksmoment versetzt eine junge Hamburger Familie in Festtagsstimmung: Leonie (32), Office Managerin, hat in der Soziallotterie von Omaze eine Mercedes G-Klasse im Wert von über 180.000 Euro sowie 50.000 Euro in bar gewonnen. Für sie und ihren Mann Roman (38), Serviceleiter in einem großen Hamburger Hotel, fühlt es sich an wie ein vorgezogenes Fest. "Mit der Gesamtgewinnsumme von über 230.000 Euro ist für uns heute schon Weihnachten. Danke, Omaze!", sagt Leonie, die gemeinsam mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn und ihrem Mann in einer Vier-Zimmer-Wohnung in Hamburg lebt.

Vom TV-Spot zum Hauptgewinn

Die Teilnahme war ein spontaner Entschluss: Am letzten möglichen Teilnahmetag sah sie einen TV-Spot, schloss ein Abo für 25 Euro ab - und veränderte damit das Leben ihrer Familie. Roman hatte sie schon länger dazu ermutigt: "Meine Frau war schon immer ein Glückskind - deshalb habe ich sie überzeugt, bei der Soziallotterie von Omaze mitzumachen." Als Leonie ihm schließlich vom Gewinn erzählte, konnte er es kaum glauben. "Ich dachte zuerst, sie nimmt mich auf den Arm." Leonie beschreibt die Stunden nach der Gewinn-Nachricht so: "Ich kann einfach nicht mehr aufhören zu lächeln. So etwas Verrücktes habe ich noch nie erlebt."

Ein Traumauto mit High-End-Ausstattung

Die verloste Mercedes G-Klasse beeindruckt mit kraftvollem 3-Liter-Dieselmotor mit 367 PS, 4MATIC Allradantrieb, 9G-TRONIC Automatikgetriebe, der AMG Line, dem Night Paket mit schwarzen Zierelementen, einem elektrischen Panoramadach und dem Burmester 3D Surround Sound System.

Sicherheit für die Zukunft - und ein großer Familientraum

Für Leonie bedeutet der Gewinn weit mehr als nur ein luxuriöses Auto. Er ist ein Meilenstein für die Zukunft: "Dieser Gewinn gibt unserer kleinen Familie eine unglaubliche Sicherheit." Gemeinsam mit ihrem Mann plant sie, die G-Klasse zu verkaufen und damit einen entscheidenden Schritt in Richtung Eigenheim zu machen. "Damit kommen wir unserem Wunsch von den eigenen vier Wänden ein großes Stück näher." Für die junge Familie steht bereits fest, dass dieser Gewinn ihnen langfristig Raum für Wachstum und Sicherheit bietet. "Dank Omaze haben wir jetzt genug finanzielle Sicherheit, damit unsere Familie weiter wachsen kann."

Nächste Chance auf einen Traumgewinn

Omaze verlost derzeit ein atemberaubendes, komplett eingerichtetes Landhaus in den Bayerischen Voralpen im Wert von 2,7 Millionen Euro - plus 100.000 Euro in bar.

Die wunderschöne Immobilie verfügt über drei Schlafzimmer, drei Badezimmer, einen großen Garten und eine beheizbare Außenwanne.

Lose sind bis zum 27. Dezember 2025 auf omaze.de erhältlich.

Wer bis einschließlich 7. Dezember ein Los kauft, nimmt zusätzlich an einer Bonus-Verlosung um 250.000 Euro Weihnachtsgeld in bar teil. Mitmachen lohnt sich jetzt also doppelt!

Original-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuell