DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutschlands Beste Online-Portale 2026

Renommierter Award für die besten Online-Portale: Feierliche Preisverleihung in Berlin

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Sie sind aus unserem Leben kaum mehr wegzudenken, helfen uns bei Kaufentscheidungen, auf Jobsuche oder bei Reisebuchungen: Online-Portale spielen bei zahlreichen Entscheidungen eine immer größere Rolle. Welche Portale bei Nutzerinnen und Nutzern beliebt sind, zeigt der Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2026", der vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv verliehen wird.

Die Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).

Insgesamt 45.515 Kundenstimmen bilden das Fundament für die Auszeichnung, die dieses Jahr in 70 Kategorien verliehen wird. Zu den Preisträgern zählen Branchengrößen wie Check24, Booking.com und Immowelt ebenso wie spezialisierte Anbieter wie Heizöl24 oder Ausbildung.de. "Online-Portale sind zu unverzichtbaren Alltagswerkzeugen geworden, die Verbraucher in vielerlei Hinsicht informieren und bei der Auswahl und Buchung von Leistungen unterstützen. Mit unserem Award würdigen wir alle Anbieter, die ihre Kundinnen und Kunden mit guten Angeboten und hoher Servicequalität überzeugen", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Die Auszeichnung der besten Online-Portale sorgt für Transparenz und bietet eine gute Orientierungshilfe, denn Kundenurteile bilden sich aus persönlichen Erfahrungen. Niemand kann besser beurteilen, wie gut und empfehlenswert ein Online-Portal ist, als die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice und Internetauftritt/App gemessen. Zudem wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft erfragt. Bewertet wurden insgesamt 605 Portale; in die Einzelauswertung gelangten 587 Unternehmen, die genug Stimmen erhielten. Es gingen insgesamt 45.515 Kundenmeinungen ein.

Deutschlands Beste Online-Portale 2026: Preisträgerübersicht (alphabetisch)

Reise & Mobilität

Campingplatz-Portale : Alpaca Camping, Camping.info, Eurocamp

: Alpaca Camping, Camping.info, Eurocamp E-Mobilität : Go Elektrik, LadeHero, The Mobility House

: Go Elektrik, LadeHero, The Mobility House Ferienhausportale : Fewo-direkt, Holidu, Hometogo

: Fewo-direkt, Holidu, Hometogo Flugbuchungsportale : Airline-direct.de, Fluege.com, McFlight

: Airline-direct.de, Fluege.com, McFlight Fluggastrechte : EUFlight.de, Flugrecht.de, Flug-verspaetet.de

: EUFlight.de, Flugrecht.de, Flug-verspaetet.de Flughafenparkplätze : Holiday Extras, Ich-parke-billiger.de, Parkandfly.de

: Holiday Extras, Ich-parke-billiger.de, Parkandfly.de Flughafen-Shuttle : Bettertaxi, Holiday Extras

: Bettertaxi, Holiday Extras Gebrauchtwagenportale : Autobörse.de, Autoscout24, Mobile.de

: Autobörse.de, Autoscout24, Mobile.de Hotelbuchungsportale : Booking.com, Check24, HRS

: Booking.com, Check24, HRS Kreuzfahrtportale : E-hoi.de, Kreuzfahrten-Reisebuero.de, Seereisedienst.de

: E-hoi.de, Kreuzfahrten-Reisebuero.de, Seereisedienst.de Mietwagenportale : Billiger-Mietwagen.de, Check24, TUI Cars

: Billiger-Mietwagen.de, Check24, TUI Cars Neuwagenportale : Carwow, Meinauto.de

: Carwow, Meinauto.de Reiseanbieter (Veranstalter ): Alltours, Berge & Meer, Dertour

): Alltours, Berge & Meer, Dertour Reiseanbieter (Vermittler) : Check24, Expedia, Weg.de

: Check24, Expedia, Weg.de Reiseschnäppchen : Secret Escapes, Travelcircus, Urlaubsguru

: Secret Escapes, Travelcircus, Urlaubsguru Wohnmobil-/Camper-Vermietung : McRent, Reisemobil-Portal.de, Rent Easy

: McRent, Reisemobil-Portal.de, Rent Easy Wohnmobil-/Camper-Vermittlung : ADAC Wohnmobil-Vermietung, Rent a Camper, TUI Camper

: ADAC Wohnmobil-Vermietung, Rent a Camper, TUI Camper Yachtcharter: ADAC Skipper, Happycharter, Master Yachting

Shopping

Preissuchmaschinen : Guenstiger.de, Idealo, Preissuchmaschine.de

: Guenstiger.de, Idealo, Preissuchmaschine.de Rabattportale : Couponboys, Coupons.de, Einfach-sparsam.de

: Couponboys, Coupons.de, Einfach-sparsam.de Versand- & Paketdienst-Vergleichsportale: Jumingo, Paketda

Universal & Finanzen

Branchenverzeichnisse : Das Örtliche, Gelbe Seiten, Trustlocal

: Das Örtliche, Gelbe Seiten, Trustlocal Crowdinvesting Unternehmen & Projekte : Ecoligo Invest, Invesdor, Wiwin

: Ecoligo Invest, Invesdor, Wiwin Digitale Versicherungslösungen : Getsafe, Getsurance, Neodigital

: Getsafe, Getsurance, Neodigital Digitale Verträge & E-Signaturen : Docusign, Insign, Postident E-Signing

: Docusign, Insign, Postident E-Signing Fahrradleasing-Portal e: Businessbike, Eurorad, Mein-Dienstrad.de

e: Businessbike, Eurorad, Mein-Dienstrad.de Goldankauf : Gold24direct.de, Goldankauf Börse, Norddeutsche Edelmetall Scheideanstalt

: Gold24direct.de, Goldankauf Börse, Norddeutsche Edelmetall Scheideanstalt Kreditportale : Auxmoney, Check24, Kredit.de

: Auxmoney, Check24, Kredit.de Leasingportale : Abcfinance, Leasingmarkt.de, Vehiculum

: Abcfinance, Leasingmarkt.de, Vehiculum Leasing-Vergleichsportale : Goleasy, Mivodo

: Goleasy, Mivodo Online-Rechtsberatung : Anwaltauskunft.de, Frag-einen-Anwalt.de, Juraforum

: Anwaltauskunft.de, Frag-einen-Anwalt.de, Juraforum PKV-Vergleichsportale (Spezialisten) : PKV-Gratisvergleich.de, PKV-Netz.de, Versicherungscheck24.de

: PKV-Gratisvergleich.de, PKV-Netz.de, Versicherungscheck24.de Steuer-Portale : Check24 Steuer, Taxfix, WISO Steuer (Buhl.de)

: Check24 Steuer, Taxfix, WISO Steuer (Buhl.de) Umwelt- & Klimaschutz-Portale : Climate Partner, Myclimate, Plant-my-tree

: Climate Partner, Myclimate, Plant-my-tree Universal-Vergleichsrechner : Check24, Tarifcheck.de, Verivox

: Check24, Tarifcheck.de, Verivox Vergleichsrechner Finanzen & Versicherungen: Finanzfluss.de, Kredit-Zeit.de, Vergleich.de

Beruf

Corporate-Benefits-Portale : Benefits.me, Corporate Benefits, Probonio

: Benefits.me, Corporate Benefits, Probonio Jobbörsen : Indeed, Stellenanzeigen.de, Xing

: Indeed, Stellenanzeigen.de, Xing Spezial-Jobbörsen : Goodjobs, Interamt, t3n

: Goodjobs, Interamt, t3n Freelancer-Portale : Freelancermap, Junico, Malt

: Freelancermap, Junico, Malt Jobbörsen Berufseinsteiger: Ausbildung.de, Stellenwerk, Student Job

Technik & Geräte

DSL-Vergleichsportale : Check24, Preisvergleich.de, Verivox

: Check24, Preisvergleich.de, Verivox Mietportale Geräte/Maschine n: HKL Baumaschinen, Mateco, Rental-Portal.com

n: HKL Baumaschinen, Mateco, Rental-Portal.com Mietportale Technik: Get-IT-easy, Grover, Mietnotebook.de

Wohnen & Haushalt

Energieberater-Suche : Energieheld, Trustlocal Energieberater

: Energieheld, Trustlocal Energieberater Energietarif-Wechselportale : Cheapenergy24, Esave, Wechselpilot

: Cheapenergy24, Esave, Wechselpilot Handwerkerportale : Aroundhome, Energieheld, Heizungsdiscount24.de

: Aroundhome, Energieheld, Heizungsdiscount24.de Hausbauportale : Fertighauswelt.de, Massivhaus.de, Musterhaus.net

: Fertighauswelt.de, Massivhaus.de, Musterhaus.net Haushalts- & Möbelplanungsportale : Palette Home, Pcon Planner

: Palette Home, Pcon Planner Haushaltshilfe/Kinderbetreuung : Babysits, Extrasauber.de, Maideasy

: Babysits, Extrasauber.de, Maideasy Haustierbetreuung : Rover, Tierbetreuung.de, Tierio

: Rover, Tierbetreuung.de, Tierio Haustiervermittlung : Deine Tierwelt, Tiervermittlung.de

: Deine Tierwelt, Tiervermittlung.de Heizöl-Preisvergleich : Esyoil, Heizoel24

: Esyoil, Heizoel24 Immobilienmakler-Vermittlung : Ihr Maklervergleich, Immoverkauf24, Makler-Empfehlung.de

: Ihr Maklervergleich, Immoverkauf24, Makler-Empfehlung.de Immobilienportale : Immobilie1, Immoscout24, Immowelt.de

: Immobilie1, Immoscout24, Immowelt.de Online-Textilreinigungen : Jonny Fresh, Persil Service, Qualitaetsreinigung24

: Jonny Fresh, Persil Service, Qualitaetsreinigung24 Transportbörsen : Clickapoint, Clicktrans, Pamyra

: Clickapoint, Clicktrans, Pamyra Umzugsportale : Umzug.de, Umzug-365, Umzugspreisvergleich.de (Umzugsauktion)

: Umzug.de, Umzug-365, Umzugspreisvergleich.de (Umzugsauktion) Vergleichsportale Solar/Photovoltaik : Gruenes.Haus, Photovoltaik.one, Photovoltaik-Angebotsvergleich.de

: Gruenes.Haus, Photovoltaik.one, Photovoltaik-Angebotsvergleich.de WG-Portale : Heyroom.app, Studenten-Wohnung.de, WG-Gesucht.de

: Heyroom.app, Studenten-Wohnung.de, WG-Gesucht.de Zimmervermittlung für Monteure: Mc Zimmervermietung, Mein-Monteurzimmer.de, Monteurzimmer.de

Freizeit

Eventportale : Eventlocations.com, Eventportal.de/Eventbook.com, Younited.de

: Eventlocations.com, Eventportal.de/Eventbook.com, Younited.de Kündigungsdienstleister : Aboalarm, Smartkündigen

: Aboalarm, Smartkündigen Mietportale : Erento, Mietmeile.de

: Erento, Mietmeile.de Obst-/Gemüse-Aboboxen : Die rollende Gemüsekiste, Etepetete, Gemüse-bestellen.de

: Die rollende Gemüsekiste, Etepetete, Gemüse-bestellen.de Online-Kunstgalerien : Ars Mundi, Artnet.de, Kunstplaza.de

: Ars Mundi, Artnet.de, Kunstplaza.de Online-Lotto-Anbiete r: Lotto.de, Lotto24, Tipp24

r: Lotto.de, Lotto24, Tipp24 Restaurant-Portale : Opentable, Schlemmer Atlas, Speisekarte.de

: Opentable, Schlemmer Atlas, Speisekarte.de Tanzschulen : Motsi Mabuse - Die Taunus-Tanzschule, Social Dancing Academy, Tanzschule Kronenberger

: Motsi Mabuse - Die Taunus-Tanzschule, Social Dancing Academy, Tanzschule Kronenberger Zeitschriften-Abo: Leserservice.de, Lorenz-Leserservice.de, Readly

Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell