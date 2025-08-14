Norgine GmbH

Norgine schließt Übernahme von Theravia ab

Norgine gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Theravia bekannt, einem internationalen Pharmaunternehmen, das sich auf Therapien für Patienten mit seltenen und schwerwiegenden Erkrankungen spezialisiert hat. Der Abschluss dieser Übernahme ist ein wichtiger Schritt für Norgine auf dem Weg zu seinem Ziel, Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf lebensverändernde Medikamente zur Verfügung zu stellen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Norgine einen strukturierten Integrationsprozess zur Angleichung der Betriebsabläufe, Systeme und Teams einleiten.

„Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Übernahme, da die Integration von Theravia in unser Unternehmen unsere Expertise im Bereich seltener Krankheiten weiter stärkt und unser Portfolio in diesem Bereich erweitert", sagte Janneke van der Kamp, Chief Executive Officer von Norgine. „Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Mit unserem starken Fokus auf die Ausweitung der Produktpalette für Patienten in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf in Europa und Australien/Neuseeland sind wir gut positioniert, um sicherzustellen, dass die Medikamente von Theravia mehr Patienten erreichen."

Durch die Übernahme ist Theravia nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Norgine.

Informationen zu Norgine

Norgine ist ein einzigartig positioniertes Spezialpharma- und Consumer-Healthcare-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 550 Mio. EUR und einer 120-jährigen Erfolgsgeschichte in der Bereitstellung lebensverändernder Produkte für Patienten und Verbraucher in unseren Kernmärkten Westeuropa, Australien und Neuseeland.

Der integrierte Ansatz von Norgine – starke kommerzielle Kompetenzen sowie fundierte medizinische, regulatorische und klinische Fachkenntnisse, eigene Produktionsstätten, robuste Lieferketten und erstklassige Supportfunktionen – gewährleistet, dass Norgine jährlich über 25 Millionen Patienten schnell und effektiv mit hochwertigen, transformativen Medikamenten versorgen kann.

Norgine ist ein agiles, innovatives und leistungsstarkes Unternehmen, das sich durch seinen unermüdlichen Fokus auf operative Exzellenz gewandelt hat. Dieser Fokus wird es uns ermöglichen, das Erbe von mehr als einem Jahrhundert Innovation und Engagement für unsere Patienten zu sichern, während wir Grenzen verschieben und große Schritte in Richtung therapeutischer Innovationen machen.

