DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutscher Versicherungs-Award 2026

Wer schützt am besten? 40 Versicherer überzeugen bei Leistung, Preis und Service

Berlin (ots)

Was taugt eine Versicherung im Ernstfall? Diese Frage steht im Zentrum des Deutschen Versicherungs-Awards (DVA), den die Ratingagentur Franke und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv heute zum neunten Mal vergeben.

40 Anbieter werden in 37 Kategorien ausgezeichnet - von der Berufsunfähigkeitsversicherung über die private Krankenversicherung bis zur Kfz-Police. Die Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt.

(Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests; alle Award-Informationen unter www.vers-award.de)

Der gesamte Markt auf dem Prüfstand

Franke und Bornberg hat für den diesjährigen Award über 12.000 Tarife aus allen untersuchten Kategorien analysiert. Bewertet wird nicht nach Selbstauskunft der Versicherer, sondern ausschließlich anhand der tatsächlichen Versicherungsbedingungen, der Unternehmensbilanzen und der Beiträge. Herangezogen wird dabei der gesamte Markt in den jeweiligen Kategorien. Nur die bestbewerteten Tarife schaffen es in die engere Auswahl für den Deutschen Versicherungs-Award. Insgesamt flossen über 5.000 Datensätze in die Bewertung ein.

Diese qualitativ verdichtete Vorauswahl durchläuft anschließend eine umfassende Serviceanalyse durch das DISQ: 975 verdeckt durchgeführte Servicekontakte - darunter Telefon-Beratungen, E-Mail-Anfragen und Internet-Usability-Tests - zeigen, wie gut die Versicherer erreichbar sind, wie kompetent sie beraten und wie nutzerfreundlich ihre digitalen Angebote funktionieren. In das Gesamtergebnis fließen die Resultate der Leistungsanalyse mit zwei Dritteln und die der Serviceanalyse mit einem Drittel ein.

Die Gesamtsieger 2026

In den größten Versicherungsbereichen vergibt der DVA einen Gesamtsieger-Award an den Anbieter, der über mehrere Einzelkategorien hinweg am überzeugendsten abschneidet:

Gesamtsieger Fahrzeug: HUK-COBURG

HUK-COBURG dominiert den Bereich Fahrzeugversicherung: In allen drei motorisierten Kategorien - Kfz-Versicherung, Kfz-Versicherung Elektro und Motorradversicherung - belegt der Versicherer jeweils den ersten Platz und unterstreicht damit seine Marktführerschaft im deutschen Kraftfahrtversicherungsmarkt.

Gesamtsieger Privatschutz: Gothaer

Die Gothaer Allgemeine setzt sich als klarer Gesamtsieger im Privatschutz durch: In vier der fünf bewerteten Kategorien platziert sie sich unter den Top 3 - mit Kategoriensiegen in der Privathaftpflicht und der Wohngebäudeversicherung sowie starken Platzierungen in der Hausrat- und Tierhalterhaftpflichtversicherung.

Gesamtsieger Gesundheit - Voll-KV: ARAG Krankenversicherung

Als einziger Anbieter platziert sich ARAG in allen drei bewerteten Kategorien unter den Top 3 - mit dem Kategoriesieg im PKV-Komfortschutz, Platz 2 in der PKV für Beamte und Platz 3 im PKV-Premiumschutz. So überzeugt ARAG durch konsistente Spitzenleistung über das gesamte Spektrum der privaten Krankenvollversicherung.

Gesamtsieger Gesundheit - Zusatz-KV: HUK-COBURG und SDK (geteilter Platz 1)

In der Zusatz-KV-Gesamtwertung erreichen HUK-COBURG und SDK gemeinsam den ersten Platz. Die HUK-COBURG überzeugt mit dem Kategoriesieg in der stationären Zusatzversicherung, die SDK mit dem Kategoriesieg in der ambulanten Zusatzversicherung.

Gesamtsieger Altersvorsorge: EUROPA Lebensversicherung

EUROPA Lebensversicherung AG erzielt in der Altersvorsorge eine außergewöhnliche Dominanz: In sechs der neun bewerteten Kategorien - jeweils in der Basisrente und der Privatrente in den Produktlinien Neue Klassik, Beitragsgarantie 80 % und Fondspolicen - belegt EUROPA den ersten Platz und demonstriert damit außergewöhnliche Breite und Konstanz auf Top-Niveau.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Versicherungen spielen für viele Menschen eine zentrale Rolle - sei es bei der Absicherung von Gesundheit, Vermögen oder im Alltag. Umso wichtiger sind Orientierung und Transparenz. Der Deutsche Versicherungs-Award bietet dafür eine fundierte Grundlage."

Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg: "Keine Versicherung kann mehr leisten, als im Kleingedruckten steht. Doch selbst gute Bedingungen nützen wenig, wenn es an finanzieller Stabilität, fairen Prozessen oder einem angemessenen Preis fehlt. Wir prüfen alle drei Dimensionen - Bedingungen, Bilanzen und Beiträge."

Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ: "Die Unterschiede in der Kundenorientierung sind in der Versicherungsbranche klar erkennbar. Die prämierten Anbieter setzen sich davon ab: Sie verbinden faire Konditionen mit einer zuverlässigen Servicequalität und schaffen so Vertrauen bei ihren Kundinnen und Kunden."

37 Kategorien in neun Versicherungsbereichen

Die Einzelkategorien des Awards decken die gesamte Bandbreite des Versicherungsbedarfs ab - von der Kfz-Police über Rechtsschutz und Privatschutz bis zu Gesundheit, Risiko- und Unfallabsicherung, Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge, Gewerbeversicherungen und Nachhaltigkeit.

Die vollständige Übersicht aller 37 Kategorien mit den jeweiligen Top-3-Platzierungen ist unter www.vers-award.de abrufbar.

Mit dem DVA-Qualitätssiegel werden in diesem Jahr unter anderem die folgenden Anbieter ausgezeichnet: HUK-COBURG (Kfz-Versicherung), EUROPA Lebensversicherung (Altersvorsorge), Continentale (Riester-Rente und Fondspolicen 3. Schicht), LV 1871 (Berufsunfähigkeitsversicherung), Provinzial (Cyberversicherung), Allianz (Sterbegeldversicherung) sowie Barmenia (PKV für Beamte).

Orientierung für Millionen

Der Deutsche Versicherungs-Award richtet sich gezielt an Verbraucherinnen und Verbraucher. Während viele Branchenpreise ausschließlich innerhalb der Fachwelt wahrgenommen werden, erreicht der DVA über den Medienpartner ntv ein Millionenpublikum.

Neun Jahre unabhängige Qualitätsanalyse

Der Deutsche Versicherungs-Award wird in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben. Damit ist er einer der am längsten bestehenden unabhängigen Verbraucher-Awards in der deutschen Versicherungswirtschaft. Die Kombination aus datenbasierter Produktanalyse und verdeckten Servicetests durch drei voneinander unabhängige Institutionen ist in dieser Form einzigartig am Markt.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Franke und Bornberg / DISQ / ntv

Über die Initiatoren

Franke und Bornberg analysiert als unabhängige Ratingagentur seit 1994 den deutschen Versicherungsmarkt. Als Pionier mit über 30 Jahren Erfahrung bewertet das Unternehmen Produkte und Unternehmen in allen wesentlichen Versicherungsbereichen.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) untersucht seit 2006 die Servicequalität von Unternehmen und Branchen. Die Analysen basieren auf wissenschaftlich fundierten Methoden, darunter Mystery-Tests, Expertenanalysen und Kundenbefragungen.

ntv ist Deutschlands führender Nachrichtensender mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verbraucherinformation. Die redaktionelle Einbindung des Awards sorgt für eine breite Sichtbarkeit bei einem an Finanz- und Versicherungsthemen interessierten Publikum.

Rufen Sie diese Pressemitteilung als PDF auf.

Druckfähiges Bildmaterial von der Preisverleihung wird der Presse im Anschluss an die Veranstaltung über diesen Link zur Verfügung gestellt.

Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell