DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutschlands Beste Anbieter - Life & Living Award 2026

Anbieter rund um Haus, Wohnen und Garten im Verbraucherurteil - Preisträger in 69 Kategorien

Berlin (ots)

Welche Marken und Unternehmen rund um Haus, Wohnen und Garten aus Kundensicht überzeugen, zeigt der "Life & Living Award 2026". Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen damit die besten Anbieter in zahlreichen Kategorien aus. Die feierliche Preisverleihung findet heute Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Bericht und Film unter www.ntv.de/tests).

Ausgezeichnet werden jährlich Anbieter, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen rund um das Zuhause besonders positiv bewertet werden. Grundlage des "Life & Living Award 2026" ist eine groß angelegte Verbraucherbefragung mit rund 44.000 Stimmen. Insgesamt bewerteten die Kundinnen und Kunden dabei 591 Unternehmen und Marken.

Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Ergebnisse zeichnen insgesamt ein positives Bild der bewerteten Branchen. Rund 84 Prozent der Befragten würden ihre Anbieter oder Marken weiterempfehlen. Noch ausgeprägter ist die Kundenbindung: Etwa 91 Prozent würden sich auch künftig wieder für die gleiche Marke oder denselben Anbieter entscheiden."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Die Ergebnisse zeigen, welche Anbieter im Bereich Haus und Wohnen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern besonders positiv bewertet werden. Der Life & Living Award schafft damit Transparenz in einem Markt mit großer Angebotsvielfalt."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel gingen 43.826 Kundenstimmen ein. Im Fokus stand zum einen die Gesamtzufriedenheit mit der Marke oder dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice, Angebot, Image und Qualität des Produkts bzw. der Dienstleistung bildet. In das Gesamtergebnis flossen zudem die Wiederwahlabsicht und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ein. Es wurden 591 Unternehmen bzw. Marken bewertet. In die finale Auswertung gelangten jene 569, die eine ausreichend hohe Zahl an Kundenmeinungen erreichten. Pro Kategorie gibt es je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Anbieter bis zu drei Preisträger.

Preisträger "Deutschlands Beste Anbieter - Life & Living Award 2026"

(alphabetisch)

Bauen & Ausbauen

Balkone: DeinBalkon.de, Gewa Balkonsysteme, Rieb Balkone

Dachbegrünung: Hofstetter Mühle (Dach-Begruenung.de), Naturdach-Profi

Elektrowerkzeuge: Bosch, Hilti, Makita

Fassadenverkleidung: Caparol (ehemals Alsecco), Prefa, Swisspearl

Fenster & Türen: Schüco, Traba, Weru

Fertighäuser: Allkauf, Fingerhaus, Haas Fertigbau

Holzfassaden: Häussermann, Millboard

Massivhausbau: Arge-Haus, Lechner Massivhaus, Team Massivhaus

Pergolen: Eleo Pavillon, Pergola Land, Pergolux

Regen- & Abwassersysteme: ACO Gruppe, Mall Umweltsysteme, Rewatec

Solardächer: Creaton, Jacobi Tonwerke, Nelskamp

Terrassendächer: Aylux, Nelson Park Terrassendächer, Solarlux

Wand & Boden

Akustik-Paneele: Akuwoodpanel, Hexim, Isodeco

Bodenbeläge Fliesen: Engers, Meissen Keramik, Zahna-Fliesen

Bodenbeläge Holz: Haro, Joka, Parador

Bodenbeläge Textil: Object Carpet, Otto Golze & Söhne (Astra etc.), Tretford Teppich

Bodenbeläge Vinyl: Oppland, Project Floors, Tarkett

Tapeten: A.S. Création Tapeten, Erfurt & Sohn, Tapetenfabrik Gebr. Rasch

Technik

Dunstabzugshauben (Spezialisten): Berbel, Silverline

Elektroheizungen: EVO Elektroheizungen, Fischer Future Heat, Thermotec

Haushaltsroboter: Dreame, Dyson, Ecovacs

Heiztechnik & Wärmepumpen: Bosch Thermotechnik, Vaillant, Viessmann

Klimaanlagen: Kältebringer, Panasonic, Toshiba Klimasysteme & Wärmepumpen

Klimatechnik (Online-Shops): H + H Kältetechnik (Kaeltetechnikshop.com), Klimaworld.com, Trotec

Luftreiniger & Ventilatoren: Brandson, Dyson, Fakir

Lüftung (Spezialisten): Lunos, Swegon, Systemair

Safes & Tresore: Burg-Wächter, Hartmann Tresore, Müller Safe

Smart-Home-Systeme: AVM (FRITZ!Box), Bosch Smart Home, Samsung (SmartThings)

Solartechnik: Aleo Solar, Qcells, Solarwatt

Türsprechanlagen/Klingelsysteme: Ring, Ritto, Siedle

Videoüberwachungssysteme: D-Link, Philips Hue, Tapo (TP-Link)

Wallboxen: Elli, Mennekes, Zaptec

Wärmepumpen (Online-Anbieter): 1Komma5°, Enpal, Hansetherm

Wohnen & Einrichten

Badarmaturen: Grohe, Hansa Armaturen, Hansgrohe

Badmöbel nach Maß: Designbäder.com, Glaswerk24

Betten: Badenia Bettcomfort, Betten Jumbo, FBF Home

Briefkästen & Außenausstattung: Burg-Wächter, Metzler, Renz

Brotbackautomaten: Panasonic, Rommelsbacher, Tefal

Duschkabinen (Spezialisten): Duscholux, Kermi Duschdesign, Schulte

Elektrokamine Gebrüder Garvens, Klingelstein Kaminbau

Heißluftfritteusen: Ninja, Philips, Tefal

Home-Office-Einrichtung: König + Neurath, Palmberg, Wilkhahn

Küchenmöbel: Marquardt Küchen, Nolte Küchen, Schmidt Küchen

Matratzen & Topper: Dunlopillo, Emma Matratzen, Tempur

Mietmöbel: Eventura, Lounge Event Mietmöbel, Rent4Event

Raffstores & Rollläden: Jarolift, Reflexa, Roma

Regale (Spezialisten): Pickawood, Regalraum

Rollos & Plissees: Gardinia, Kadeco, Reuther Fenstergestaltung

Wohnmöbel: Interlübke, Musterring, Wöstmann Markenmöbel

Garten

Fahrradgaragen: Paul Wolff, Reinkedesign, Streicher Fahrradgaragen

Gartenboxen für Geräte & Tonnen: Metallmoebel24, Paul Wolff, Reinkedesign

Gartendienstleister: Gartenlandschaft Berg & Co, Gärtner von Eden, GreenCrew

Gartenhäuser & Pavillons: Finn Art Blockhaus/Gartenhaus-King.de, Gartenhausfabrik, Hansagarten24

Gartenmöbel: Diamond Garden, Garpa Garten & Park Einrichtungen, Kettler Home & Garden

Gewächshäuser: Beckmann, Biogreen, Wama Gewächshäuser

Rollrasen: Rasenland, Rasenprofi.de, Rollrasen.de

Strandkörbe: De Vries, Strandkorb Hanse, Sylt-Strandkörbe Trautmann

Zäune & Tore: Eleo Zaunsysteme, Hema-Zaunsysteme, Scheerer

Freizeit Haus & Wohnen

Aquarien & Zubehör: Eheim, Juwel, Tetra

Fitnessgeräte: Hammer, Sportstech, Waterrower Nohrd

Kinderspielgeräte: Gartenpirat, Smoby, Wickey

Outdoor-Küchen: Cubic Outdoor Living, Der Big Green Eggspezialist, Freiluftküche

Pools: Paradies Pool, Pool-Systems, Riviera Pool

Trinkwasserfiltersysteme: Aquafilter Wasserfilter, Osmofresh, Smardy Blue

Whirlpools: Balearis, Dejon Whirlpools, Jacuzzi

Dienstleister Haus & Wohnen

Essen auf Rädern: Landhausküche, Menü Express (Menue-Express.com), Menü Express (Menueexpress.de)

Privater Objektschutz: ASK Sicherheitsdienste, Hesse Sicherheitsdienst, Protection One

Reinigungsunternehmen: Dr. Sasse, Gepe Gebäudedienste Peterhoff, Götz

Sanierungsdienstleister: Polygon, Sanierungsprofi

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

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