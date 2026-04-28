DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG
Finanz-Award 2026
Bedeutende Auszeichnung für Finanzunternehmen - Servicequalität und Top-Leistungen im Fokus
Hamburg/Köln/Frankfurt (ots)
Heute werden 79 Unternehmen mit dem Finanz-Award 2026 geehrt. Die renommierte Auszeichnung wird bereits zum vierzehnten Mal gemeinschaftlich vom Nachrichtensender ntv, der FMH-Finanzberatung und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen, um herausragende Anbieter der deutschen Finanzbranche zu würdigen. (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).
Die Award-Kategorien bilden die große Bandbreite des Finanzmarktes ab. Prämiert werden unter anderem Filialbanken wie Santander, Commerzbank oder Postbank sowie Direktbanken wie Targobank oder DKB. Zu den Ausgezeichneten gehören außerdem spezialisierte Anbieter wie Schwäbisch Hall oder Neo-Banken wie Trade Republic und Traders Place.
Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung: "Mit dem Finanz-Award sorgen wir für Transparenz bei Geldanlagen und Krediten. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten eine etablierte und seriöse Orientierungsmöglichkeit, welchen Finanzunternehmen sie vertrauen können. Denn unsere Auszeichnung erhält nur, wer langfristig Top-Leistungen vorweist." Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Besonders an unserer Auszeichnung ist, dass sie leistungsstarke Produkte und hohe Kundenzufriedenheit berücksichtigt. Tausende Verbraucherstimmen flossen in unsere Auswertung mit ein."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Finanzmarkt ist oft undurchsichtig und kompliziert - wir machen ihn mit diesem Award verständlicher. Und das dieses Jahr erstmals in den zwei eigenständigen Bereichen Konditionen und Kundenurteil, für maximale Transparenz."
Welche Anbieter die renommierte Auszeichnung erhalten, entscheidet eine Konditionsanalyse durch die FMH-Finanzberatung und eine Studie zur Kundenzufriedenheit durch das DISQ. Über einen sechsmonatigen Zeitraum untersuchte FMH die Leistungen von über 300 Anbietern aus dem Finanzsektor in zwölf zentralen Produktbereichen wie Geldanlage, Ratenkredit oder Baufinanzierung. Mehr als 11.900 Konditionen-Datensätze bilden die Grundlage für die Auszeichnung, ebenso rund 16.000 Verbraucherstimmen.
Finanz-Award 2026: Preisträger in alphabetischer Reihenfolge
Produktbereich Gehaltskonten: Konditionen
Comdirect Consorsbank DKB OLB Bank Santander Targobank
Produktbereich Gehaltskonten: Kundenurteil
C24 DKB Norisbank OLB Bank Santander Targobank
Produktbereich Geschäftskonten: Konditionen
Commerzbank Deutsche Skatbank DKB FYRST N26 Postbank Targobank Vivid Money
Produktbereich Geschäftskonten: Kundenurteil
BBBank DKB FYRST ING N26 Targobank
Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Konditionen
1822direkt Akbank Ascory Bank Bank11 Bigbank BMW Bank Ferratum Ford Bank Grenke Bank Hanseatic Bank J&T Direktbank Norisbank pbb direkt Raisin Suresse Direkt Bank Volkswagen Bank Ziraat Bank Internationel
Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Kundenurteil
1822direkt abcbank BMW Bank Crédit Agricole Personal Finance & Mobility Easybank Ferratum Ford Bank Grenke Bank Hanseatic Bank J&T Direktbank Norisbank pbb direkt Raisin Suresse Direkt Bank TF Bank Trade Republic Volkswagen Bank Ziraat Bank International
Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): Konditionen
BBBank Commerzbank Debeka Bausparkasse DEVK Dr. Klein DTW-Immobilienfinanzierung ING Interhyp Sparda-Bank West
Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): Kundenurteil
Allianz ACCEDO CE-Baufinanz Debeka Bausparkasse DEVK Dr. Klein DTW-Immobilienfinanzierung Haus & Wohnen ING Sparda-Bank West
Produktbereich Bausparkassen: Konditionen
Alte Leipziger Bauspar BHW Bausparkasse LBS NordOst LBS NordWest Schwäbisch Hall Signal Iduna Wüstenrot Bausparkasse
Produktbereich Bausparkassen: Kundenurteil
Alte Leipziger Bauspar BHW Bausparkasse LBS Hessen-Thüringen LBS NordOst Signal Iduna Wüstenrot Bausparkasse
Produktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen
BW Bank ING Maxblue N26 Targobank Trade Republic Traiding 212 XTB
Produktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil
ING Santander Targobank Trade Republic Traders Place Traiding 212
Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen
finanzen.net zero GenoBroker Merkur Privatbank N26 Smartbroker+ TradeRepublic Traders Place
Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil
DKB finanzen.net zero GenoBroker Merkur Privatbank Trade Republic Scalable Capital
Produktbereich Gold-Sparpläne: Konditionen
BullionVault Noble BC SOLIT Managment
Produktbereich Gold-Sparpläne: Kundenurteil
BullionVault SOLIT Group
Produktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen
Consorsbank Merkur Privatbank Postbank Smartbroker+ Scalable Capital Trade Republic
Produktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil
finanzen.net zero GenoBroker ING Santander Scalable Capital Trade Republic
Produktbereich Ratenkredit: Konditionen
ADAC Finanzdienste Bank of Scotland Deutsche Bank Deutsche Skatbank EthikBank ING PSD Bank Rhein-Ruhr Santander
Produktbereich Ratenkredit: Kundenurteil
ADAC Finanzdienste Bank of Scotland Deutsche Skatbank EthikBank ING PSD Bank Rhein-Ruhr Targobank
Produktbereich Kreditkarten: Konditionen
Advanzia Bank Easybank Hanseatic Bank Santander TF Bank
Produktbereich Kreditkarten: Kundenurteil
Advanzia Bank Easybank Hanseatic Bank
Produktbereich Robo-Advisor: Konditionen
Bevestor Quirion Visualvest
Produktbereich Robo-Advisor: Kundenurteil
Bevestor Growney Quirion Visualvest
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMH
Pressekontakt:
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Jasmin Deiter
Projektmanagerin Kommunikation & Marktforschung
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: j.deiter@disq.de
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