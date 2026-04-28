DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Finanz-Award 2026

Bedeutende Auszeichnung für Finanzunternehmen - Servicequalität und Top-Leistungen im Fokus

Hamburg/Köln/Frankfurt (ots)

Heute werden 79 Unternehmen mit dem Finanz-Award 2026 geehrt. Die renommierte Auszeichnung wird bereits zum vierzehnten Mal gemeinschaftlich vom Nachrichtensender ntv, der FMH-Finanzberatung und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen, um herausragende Anbieter der deutschen Finanzbranche zu würdigen. (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Die Award-Kategorien bilden die große Bandbreite des Finanzmarktes ab. Prämiert werden unter anderem Filialbanken wie Santander, Commerzbank oder Postbank sowie Direktbanken wie Targobank oder DKB. Zu den Ausgezeichneten gehören außerdem spezialisierte Anbieter wie Schwäbisch Hall oder Neo-Banken wie Trade Republic und Traders Place.

Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung: "Mit dem Finanz-Award sorgen wir für Transparenz bei Geldanlagen und Krediten. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten eine etablierte und seriöse Orientierungsmöglichkeit, welchen Finanzunternehmen sie vertrauen können. Denn unsere Auszeichnung erhält nur, wer langfristig Top-Leistungen vorweist." Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Besonders an unserer Auszeichnung ist, dass sie leistungsstarke Produkte und hohe Kundenzufriedenheit berücksichtigt. Tausende Verbraucherstimmen flossen in unsere Auswertung mit ein."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Finanzmarkt ist oft undurchsichtig und kompliziert - wir machen ihn mit diesem Award verständlicher. Und das dieses Jahr erstmals in den zwei eigenständigen Bereichen Konditionen und Kundenurteil, für maximale Transparenz."

Welche Anbieter die renommierte Auszeichnung erhalten, entscheidet eine Konditionsanalyse durch die FMH-Finanzberatung und eine Studie zur Kundenzufriedenheit durch das DISQ. Über einen sechsmonatigen Zeitraum untersuchte FMH die Leistungen von über 300 Anbietern aus dem Finanzsektor in zwölf zentralen Produktbereichen wie Geldanlage, Ratenkredit oder Baufinanzierung. Mehr als 11.900 Konditionen-Datensätze bilden die Grundlage für die Auszeichnung, ebenso rund 16.000 Verbraucherstimmen.

Finanz-Award 2026: Preisträger in alphabetischer Reihenfolge

Produktbereich Gehaltskonten: Konditionen

Comdirect Consorsbank DKB OLB Bank Santander Targobank

Produktbereich Gehaltskonten: Kundenurteil

C24 DKB Norisbank OLB Bank Santander Targobank

Produktbereich Geschäftskonten: Konditionen

Commerzbank Deutsche Skatbank DKB FYRST N26 Postbank Targobank Vivid Money

Produktbereich Geschäftskonten: Kundenurteil

BBBank DKB FYRST ING N26 Targobank

Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Konditionen

1822direkt Akbank Ascory Bank Bank11 Bigbank BMW Bank Ferratum Ford Bank Grenke Bank Hanseatic Bank J&T Direktbank Norisbank pbb direkt Raisin Suresse Direkt Bank Volkswagen Bank Ziraat Bank Internationel

Produktbereich Geldanlage (Tagesgeld & Festgeld): Kundenurteil

1822direkt abcbank BMW Bank Crédit Agricole Personal Finance & Mobility Easybank Ferratum Ford Bank Grenke Bank Hanseatic Bank J&T Direktbank Norisbank pbb direkt Raisin Suresse Direkt Bank TF Bank Trade Republic Volkswagen Bank Ziraat Bank International

Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): Konditionen

BBBank Commerzbank Debeka Bausparkasse DEVK Dr. Klein DTW-Immobilienfinanzierung ING Interhyp Sparda-Bank West

Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen): Kundenurteil

Allianz ACCEDO CE-Baufinanz Debeka Bausparkasse DEVK Dr. Klein DTW-Immobilienfinanzierung Haus & Wohnen ING Sparda-Bank West

Produktbereich Bausparkassen: Konditionen

Alte Leipziger Bauspar BHW Bausparkasse LBS NordOst LBS NordWest Schwäbisch Hall Signal Iduna Wüstenrot Bausparkasse

Produktbereich Bausparkassen: Kundenurteil

Alte Leipziger Bauspar BHW Bausparkasse LBS Hessen-Thüringen LBS NordOst Signal Iduna Wüstenrot Bausparkasse

Produktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen

BW Bank ING Maxblue N26 Targobank Trade Republic Traiding 212 XTB

Produktbereich Depotbanken (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil

ING Santander Targobank Trade Republic Traders Place Traiding 212

Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen

finanzen.net zero GenoBroker Merkur Privatbank N26 Smartbroker+ TradeRepublic Traders Place

Produktbereich Aktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil

DKB finanzen.net zero GenoBroker Merkur Privatbank Trade Republic Scalable Capital

Produktbereich Gold-Sparpläne: Konditionen

BullionVault Noble BC SOLIT Managment

Produktbereich Gold-Sparpläne: Kundenurteil

BullionVault SOLIT Group

Produktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Konditionen

Consorsbank Merkur Privatbank Postbank Smartbroker+ Scalable Capital Trade Republic

Produktbereich ETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Direktbanken, Online-Broker): Kundenurteil

finanzen.net zero GenoBroker ING Santander Scalable Capital Trade Republic

Produktbereich Ratenkredit: Konditionen

ADAC Finanzdienste Bank of Scotland Deutsche Bank Deutsche Skatbank EthikBank ING PSD Bank Rhein-Ruhr Santander

Produktbereich Ratenkredit: Kundenurteil

ADAC Finanzdienste Bank of Scotland Deutsche Skatbank EthikBank ING PSD Bank Rhein-Ruhr Targobank

Produktbereich Kreditkarten: Konditionen

Advanzia Bank Easybank Hanseatic Bank Santander TF Bank

Produktbereich Kreditkarten: Kundenurteil

Advanzia Bank Easybank Hanseatic Bank

Produktbereich Robo-Advisor: Konditionen

Bevestor Quirion Visualvest

Produktbereich Robo-Advisor: Kundenurteil

Bevestor Growney Quirion Visualvest

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMH

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