DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Award: Deutschlands Qualitäts-Sieger 2026

Qualität als Kaufanreiz - Über 34.000 Kundenurteile bestimmen die stärksten Anbieter in 55 Kategorien

Bild-Infos

Download

Hamburg/Köln (ots)

Egal ob Dienstleister oder Produzent - wer überzeugende Qualität liefert, gewinnt das Vertrauen seiner Kunden. Genau das würdigt der Award "Deutschlands Qualitäts-Sieger". Bereits zum zweiten Mal vergeben das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv gemeinsam diese Auszeichnung an Unternehmen, die durch herausragende Qualität überzeugen. (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Die Basis für die Vergabe der Auszeichnungen in 55 verschiedenen Award-Kategorien bilden insgesamt 34.800 Kundenmeinungen. "Unser Award macht sichtbar, welche Unternehmen in puncto Qualität tatsächlich einhalten, was sie versprechen. Die Ergebnisse bieten damit eine wertvolle Orientierung für alle Verbraucherinnen und Verbraucher", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Der Award passt hervorragend zum Anspruch unserer transparenten Berichterstattung. Er zeigt auf, welche Unternehmen beim Thema Qualität die Nase vorn haben."

Im Zuge einer bevölkerungsrepräsentativen Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit in den Bereichen Produkt- und Dienstleistungsqualität, Angebot, Kundenservice sowie Zuverlässigkeit untersucht. Dabei wurden zahlreiche Einzelkriterien berücksichtigt - darunter Wertigkeit, Langlebigkeit und Verarbeitung der Produkte, Nutzen und Funktionalität, die Erfüllung von Kundenbedürfnissen, die Verlässlichkeit von Produkten und Dienstleistungen, Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail, Chat und Social Media, die Qualität der Reaktionen auf Kundenanfragen sowie der Informationsgehalt und die Benutzerfreundlichkeit der Websites. Darüber hinaus floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Befragten in die Bewertung ein.

Insgesamt wurden 487 Unternehmen bewertet; in die Einzelauswertung gingen 456 Anbieter ein, die genug Stimmen erhielten. Je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Unternehmen werden pro Kategorie bis zu drei Preisträger ausgezeichnet.

Preisträgerübersicht: Deutschlands Qualitäts-Sieger 2026

Reise & Mobilität

Auto-Dachboxen: Atera, Kamei, Thule

Autoreifen: Continental, Goodyear, Michelin

Busreisen (Veranstalter): Leitner Reisen, SZ-Reisen, Wörlitz Tourist

Dachzelte: Naturbummler, Owen, Roof Space

E-Scooter: Isinwheel, Segway, Streetbooster

Fahrräder: Cube, Kettler Alu-Rad, Rose Bikes

E-Bikes (Spezialisten): Fischer, Kalkhoff, Riese & Müller

Fahrradanhänger: Croozer, Qeridoo, Thule

PKW-Anhänger: Böckmann, Humbaur, Westfalia Eichmann

Wohnmobile/Wohnwagen: Bürstner, Dethleffs, Hymer

Wohnen & Haushalt

Bettwaren: Billerbeck, Estella, Paradies

Garten-Bewässerungssysteme: Blumat, Gardena, Kärcher Bewässerungssysteme

Blumenversender: Blume2000, Fleurop, Floraprima

Gartengeräte (Handelsmarken): For_q (Hornbach), Parkside (Lidl), Primaster

Geschirrspüler: Bosch, Samsung, Siemens

Haarpflegeprodukte (Marken): L'Oréal Professionnel, Pantene Pro-V, Wella Professionals

Kaffee-Zubehör (Spezialisten): Bodum, ECM Manufacture, Gaggia

Kaminöfen: Skantherm, Wamsler

Kühlschränke: Bosch, Liebherr, Samsung

Matratzen: Bett1, Emma Matratzen, Matratzen Concord

Nachhaltige Reinigungsmittel: Almawin, Frosch, Ha-Ra

Reinigungsmittel: Cillit Bang, Meister Proper, Sagrotan

Staubsauger: Miele, Siemens, Vorwerk

Waschtrockner: AEG, Samsung, Siemens

Werkzeugkoffer: Brüder Mannesmann, Knipex, Würth

Lebensmittel

Brotwaren: Goldähren (Aldi), Harry-Brot, Lieken

Fleischalternativprodukte: Garden Gourmet, Rügenwalder Mühle, Valess

Food-DIY-Sets: Braufässchen, Brotliebling, Kaese-selber.de

Fruchtsäfte (Handelsmarken): Gut & Günstig (Edeka), Rewe Beste Wahl, Rio d'oro Fruchtsäfte (Aldi)

Fruchtsäfte (Marken): Beckers Bester, Hohes C, Valensina

Gewürze: Ankerkraut, Fuchs, Vom Achterhof

Hals-/Hustenbonbons: Em-Eukal, Ricola, Wick Hustenbonbons

Bio-Lebensmittel (Handelsmarken): Edeka Bio, K-Bio (Kaufland), Naturgut Bio (Penny)

Lebensmittel (Handelsmarken): Edeka Herzstücke, Gut & Günstig (Edeka), K-Classic (Kaufland)

Wasserspender-Miete: Brita, Waterlogic

Technik

3D-Drucker: Bigrep, EOS, Nikon SLM Solutions

Drucker: Canon, HP, Kyocera

Fernseher: Panasonic, Philips, Samsung

Haarstyling-Geräte: Dyson, Philips, Rowenta

IPL-Haarentfernungsgeräte: Braun, Philips

Lautsprecher: Canton, JBL, Teufel

Plattenspieler (Spezialisten): Brinkmann, Dual, Thorens

Webhosting: All-inkl.com, Hetzner Online, Strato

Kind und Familie

Baby-/Kinderpflegeprodukte: Bübchen, Penaten, Weleda Baby

Babytragen: Ergobaby, Hoppediz, Manduca

Barfußschuhe: Joe Nimble, Leguano, Wildling

Kindertragen: Deuter, Thule, Vaude

Kinderwagen: Abc Design, Cybex, Maxi-Cosi

Reitsportzubehör: Cavallo, Pikeur / Eskadron, Stübben

Schulranzen: Ergobag, McNeill, Step by Step

Windeln (Handelsmarken): Babydream (Rossmann), Babylove (dm), Lupilu (Lidl)

Dienstleister

Digitale Zeiterfassung: Awork, Personio, ZEP

Menü-Lieferdienste: Hanse Menü-Dienst, Landhausküche, Menue Express (Menue-Express.com)

Reinigungsunternehmen: Dorfner Gruppe, Piepenbrock

Telekommunikationslösungen (Dienstleister): Brandl Computer, Karo-Solutions, Placetel

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:

Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell