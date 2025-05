Quirin Privatbank AG

Quirin Privatbank startet emotionale Kampagne: Am Ende zählt, was bleibt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Erben und Vererben sind Tabuthemen, die totgeschwiegen werden

Aufmerksamkeitsstarke Kampagne will das ändern und zum Dialog ermutigen

Zwei Spots im Connected TV (Sky, DAZN), im Digital Out Of Home, als Display bzw. Native Ads, auf Social Media etc.

Die Quirin Privatbank startet heute eine emotionale Kampagne, mit der sie dem Thema Erben und Vererben die Schwere nehmen will, ohne an Ernsthaftigkeit einzubüßen. Die Kampagne soll sowohl Erblasser als auch potenzielle Erben ermutigen, rechtzeitig miteinander zu sprechen und den Nachlass zu regeln.

Marco Otten, der CMO der Quirin Privatbank und von quirion, verantwortet die Kampagne. "Das Thema 'Erben und Vererben' zeichnet sich gesellschaftlich vor allem durch eins aus: Tabuisierung. Weder Erblasser noch Erbende sprechen gern darüber. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen. Dabei betrifft es früher oder später jeden von uns, ob wir wollen oder nicht. Denn Erben kommt vom Sterben. Doch weil das Erben und Vererben mit dem Tod eines meist geliebten Menschen zusammenhängt, tun wir uns schwer, darüber zu sprechen. Das wollen wir ändern", so Otten.

Kreativteam setzt Kampagne um

Das Kampagnenkonzept stammt aus der Feder der Kreativagentur blood actvertising GmbH (blood | Kreativagentur aus Hamburg), mit der die Quirin Privatbank schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Regisseur der beiden Werbespots war Nahuel Lopez, der Fotograf Peter Rigaud hat die Kampagnenmotive geshootet.

Kampagne punktet mit starken Visuals und zwei Spots

Zentrale Bestandteile der Kampagne sind zwei Werbespots: "Falls Sie von Ihrer Mutter mehr erben als die roten Locken" und "Lachfalten vererbt man gerne, Sorgenfalten nicht", diese spiegeln sich auch in den beiden Kampagnen-Visuals wider.

Zwei Wochen lang werden die beiden Visuals in neun deutschen Städten (Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart, Essen und Hannover) auf digitalen Außenplakaten zu sehen sein. Parallel werden die beiden Werbespots auf DAZN, Sky und YouTube an die Zielgruppe ausgespielt. Flankiert wird beides bis Ende Dezember von einer Digitalkampagne mit Google-Anzeigen, Display-Ads, YouTube sowie Social Media.

Die Spots und Informationen rund um das Kampagnenthema finden Erblasser und Erbende auf den Landingpages der Quirin Privatbank:

Quirin Privatbank positioniert sich als kompetenter Partner

Mit der Kampagne will die Quirin Privatbank sich als vertrauensvoller Partner für das hochsensible Thema Erbschaft positionieren, denn sie hilft Erblassern und Erbenden, kluge Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. "Vieles, was Eltern ihren Kindern vererben, können sie nicht beeinflussen: Charaktereigenschaften, Vorlieben, Talente und natürlich das Aussehen. Was genau und wie viel weitergegeben wird, ist beim Erbgut nicht planbar. Beim Vermögen sieht das anders aus. Wir sind der richtige Ansprechpartner, wenn Erblasser und Erbende rechtzeitig vorsorgen wollen", schließt Otten.

Über die Quirin Privatbank AG:

Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Capital Markets getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis.

Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Ende 2024 rund 6,7 Milliarden Euro von 13.500 Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de), die als quirion AG rechtlich selbstständig ist und Ende 2024 etwa 2,7 Milliarden Euro von etwa 91.000 Kunden betreut.

Original-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell