Die China·Gaobeidian International Windoor Festival 2024 eröffnet

Am 20. September startete das China·Gaobeidian International Windoor Festival 2024, begleitet von der China·Gaobeidian International Green and Healthy Building Conference 2024. Dieses bedeutende Ereignis zog über 20.000 Teilnehmer an, darunter Experten, Wissenschaftler, Branchenführer und mehr als 1.000 Aussteller aus über 50 Ländern und Regionen, die sich in der Stadt Gaobeidian in der Provinz Hebei versammelten, um an dieser maßgeblichen internationalen Veranstaltung teilzunehmen, die sich auf grüne und gesunde Gebäude konzentriert.

Das dreitägige Event steht unter dem Motto "Stärkung der internationalen Zusammenarbeit für den grünen Wandel und Förderung der Entwicklung von grünen, kohlenstoffarmen Gebäuden". Es wird von der Stadtregierung von Baoding, der China Construction Metal Structure Association, der China Association of Building Energy Efficiency, der China Energy Conservation Association und der China Academy of Building Research organisiert und von der Stadtregierung von Gaobeidian sowie der Hebei Orient Sundar Group ausgerichtet.

Die Konferenz umfasst mehr als zehn branchenspezifische Sitzungen, die sich mit internationalen Trends, Erfahrungsaustausch, technischen Systemen und Praktiken, grünen Baumaterialien und Qualitätswohnen befassen. Mehr als 150 angesehene Experten und Professoren aus vielen Ländern und Regionen sowie renommierte inländische Akademiker und Wissenschaftler nahmen an intensiven Diskussionen teil und boten konstruktive und zukunftsorientierte Lösungen für die Verbesserung der Lebensumgebung, die globale Klimasteuerung sowie Energieeinsparung und Emissionsreduktion.

Das Ausstellungsareal des Festivals erstreckt sich über 60.000 Quadratmeter, wo über 1.000 Unternehmen an Ausstellungs- und Verkaufsaktivitäten teilnehmen. Die Besucher können neue Produkte, Technologien, Materialien, Anwendungen und Innovationen im Bereich des grünen und gesunden Bauens entdecken. Die Ausstellungen umfassen eine internationale Messe für grüne und gesunde Gebäude, eine Präsentation hochwertiger, grüner und gesunder Wohnkonzepte sowie Investitionsförderungstreffen für die grüne und gesunde Bauindustrie. Ziel der Ausstellungen ist es, umfassende Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der grünen und gesunden Bauindustrie zu bieten - von der Planung und dem Design bis hin zu Bau und Betrieb - und gleichzeitig eine Plattform für Geschäftskooperationen und technischen Austausch zu schaffen, um die hochwertige Entwicklung des Bausektors voranzutreiben.

Darüber hinaus bietet das Festival Werbeaktivitäten, die lokale Spezialitäten, immaterielle Kulturerbeprodukte und touristische Angebote in Baoding präsentieren, um lebendige neue Konsumszenarien zu schaffen. Auch der erste Nationale Wettbewerb für die Fähigkeiten von Facharbeitern bei der Installation energieeffizienter Fenster und Türen im grünen Bauen fand statt, mit dem Ziel, qualifizierte Arbeiter auszuwählen und zu motivieren sowie Innovationen und Fortschritte in den Bereichen energiesparende Technologien und Prozesse in der Bauindustrie voranzutreiben.

In den letzten Jahren hat die Stadt Gaobeidian das Konzept der grünen Entwicklung übernommen, aktiv die "Dual-Carbon"-Strategie umgesetzt, ihre Planung verbessert, die Umwelt optimiert, Plattformen geschaffen und Lieferketten gestärkt. Diese Bemühungen haben das Wachstum eines Clusters der grünen und gesunden Bauindustrie gefördert, eine solide technologische Kernunterstützung etabliert, Wettbewerbsvorteile innerhalb der industriellen Wertschöpfungskette geschaffen und den internationalen Einfluss ausgebaut. Die Stadt macht stetige Fortschritte auf dem Weg zu ihrem Ziel, die "Internationale Hauptstadt des grünen Bauens" zu werden.

