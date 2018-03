Neuer Spot der Quirin Privatbank mit Ulrich Tukur thematisiert drohenden Handelskrieg

Quirin Privatbank Kampage "Fragen Sie doch mal uns." mit Ulrich Tukur - Spot Handelskrieg. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63861 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Quirin Privatbank AG" Bild-Infos Download

- Die Quirin Privatbank setzt ihre Kampagne "Fragen Sie doch mal uns." mit Ulrich Tukur fort - Der Schauspieler steht stellvertretend für verunsicherte Anleger und ermutigt sie, sich Fragen zu ihrer Geldanlage und ihrem Vermögen zu stellen

Die Quirin Privatbank AG setzt ihre erfolgreiche Kampagne "Fragen Sie doch mal uns." mit Ulrich Tukur fort und startet heute den nächsten Spot mit hochaktuellem Bezug zum drohenden Handelskrieg zwischen den USA und der EU und zu den politischen Entwicklungen in Polen.

Wie in den Spots zuvor schlüpft Tukur in die Rolle des verunsicherten Bankkunden. Er stellt sich Fragen, die ihm wie vielen anderen Menschen auch gerade auf der Seele brennen, wie: "Was passiert eigentlich, wenn ein Volk seine eigene Demokratie zu Grabe trägt? Was passiert dann mit mir und meinem Geld?" Mit Blick auf den drohenden Handelskrieg zwischen den USA und Europa und dessen Konsequenzen fragt sich Tukur: "Werde ich morgen noch so leben können wie heute?"

"Der mögliche Handelskrieg zwischen den USA und der EU oder die erstarkenden demokratiefeindlichen Rechtspopulisten in unserem Nachbarland Polen sind aktuell hochgradig relevante gesellschaftliche Themen", so Matthias Meusel, Chief Marketing Officer der Quirin Privatbank. "Und viele Menschen fragen sich dabei, welche Folgen diese Entwicklungen für ihre Geldanlage, ihr Vermögen und ihre persönliche Zukunft haben könnten."

Die Quirin Privatbank als unabhängig beratende Bank hat die passenden Antworten: Statt auf politische oder wirtschaftliche Ereignisse zu spekulieren und mit dem eigenen Geld zu zocken, sollten Anleger sich und ihre Geldanlage frei machen von Spekulationen und Prognosen.

Besser beraten sind sie mit einer vernünftig strukturierten Geldanlage, die wissenschaftlich fundiert die weltweit vorhandenen Chancen und Renditen nutzt, wie die Quirin Privatbank sie anbietet.

Mit der Kampagne "Fragen Sie doch mal uns.", die bereits seit Oktober 2017 läuft, will die Quirin Privatbank zu einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung rund um die Themen Geldanlage, Vermögensaufbau und Banken einladen und ihr Geschäftsmodell bekannter machen. "Mit dem neuen Spot möchten wir verdeutlichen, dass wir stets unsere Kunden und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt unserer Beratung stellen und nicht irgendwelche Spekulationen, die eh nicht eintreten", ergänzt Meusel.

Wie die vorangehenden Filme wurde auch dieser von Regisseur Martin Schmid in Zusammenarbeit mit der Quirin Privatbank entwickelt und von der Produktion Jo!Schmid umgesetzt.

Den Film finden Sie hier: https://youtu.be/jE5CeqgKt-I

Über die Quirin Privatbank AG:

Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von allen anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Anleger seitdem ausschließlich gegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,3 Milliarden Euro an Kundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin Privatbank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.

