Super Micro Computer, Inc.

Supermicro liefert direkt flüssigkeitsoptimierte NVIDIA Blackwell Lösungen

San Jose, Kalifornien und Atlanta (ots/PRNewswire)

Supermicros SuperClusters mit NVIDIA HGXTM B200 8-GPU, NVIDIA GB200, NVL4 und NVL72 Systemen bieten eine beispiellose KI-Rechendichte

Supercomputing Conference - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt den leistungsstärksten SuperCluster an, eine End-to-End-KI-Rechenzentrumslösung mit der NVIDIA Blackwell-Plattform für die Ära der generativen KI im Billionen-Parameter-Maßstab. Der neue SuperCluster wird die Anzahl der NVIDIA HGX B200 8-GPU-Systeme in einem flüssigkeitsgekühlten Rack deutlich erhöhen, was zu einer starken Erhöhung der GPU-Rechenleistung im Vergleich zu Supermicros aktuellen branchenführenden flüssigkeitsgekühlten NVIDIA HGX H100- und H200-basierten SuperClustern führt. Darüber hinaus erweitert Supermicro das Portfolio seiner NVIDIA Hopper-Systeme, um die schnelle Einführung von beschleunigtem Computing für HPC-Anwendungen und Mainstream-KI in Unternehmen zu fördern.

„Supermicro verfügt über das Know-how, die Liefergeschwindigkeit und die Kapazität, um die weltweit größten flüssigkeitsgekühlten KI-Rechenzentrumsprojekte mit 100.000 GPUs zu implementieren, zu denen Supermicro und NVIDIA beigetragen haben und die kürzlich implementiert wurden", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro . „Diese Supermicro SuperClusters reduzieren den Strombedarf aufgrund der DLC-Effizienz. Wir haben jetzt Lösungen, die die NVIDIA Blackwell Plattform nutzen. Mit unserem Bausteinansatz können wir schnell Server mit NVIDIA HGX B200 8-GPUs entwickeln, die entweder flüssigkeits- oder luftgekühlt sein können. Unsere SuperClusters bieten eine noch nie dagewesene Dichte, Leistung und Effizienz und ebnen den Weg für noch dichtere KI-Computing-Lösungen in der Zukunft. Die Supermicro-Cluster nutzen eine direkte Flüssigkeitskühlung, was zu einer höheren Leistung, einem geringeren Stromverbrauch für das gesamte Rechenzentrum und geringeren Betriebskosten führt."

Weitere Informationen finden Sie unter: www.supermicro.com/hpc

Bewährte KI-Leistung in großem Maßstab: Supermicro NVIDIA HGX B200-Systeme

Die aktualisierte skalierbare SuperCluster-Einheit basiert auf einem Rack-Scale-Design mit innovativen vertikalen Kühlmittelverteilern (CDMs), die eine größere Anzahl von Rechenknoten in einem einzigen Rack ermöglichen. Neu entwickelte und effiziente Kühlplatten und ein fortschrittliches Schlauchdesign verbessern die Effizienz des Flüssigkeitskühlsystems weiter. Eine neue CDU-Option für große Installationen ist ebenfalls erhältlich. Auch herkömmliche luftgekühlte Rechenzentren können die Vorteile der neuen NVIDIA HGX B200 8-GPU-Systeme mit einem neuen luftgekühlten Systemgehäuse nutzen.

Die neuen Supermicro NVIDIA HGX B200 8-GPU-Systeme verfügen über eine Reihe von Verbesserungen gegenüber der vorherigen Generation. Das neue System umfasst Verbesserungen bei der Wärmeabgabe und der Stromversorgung sowie Unterstützung für zwei 500-W-Intel® Xeon® 6 (mit DDR5 MRDIMMs bei 8800 MT/s) oder AMD EPYCTM Prozessoren der Serie 9005. Ein neues luftgekühltes 10U-Formfaktor-Supermicro-NVIDIA-HGX-B200-System verfügt über ein neu gestaltetes Gehäuse mit erweitertem thermischem Spielraum für acht Blackwell-GPUs mit 1000 W TDP. Diese Systeme sind mit einem 1:1-GPU-zu-NIC-Verhältnis konzipiert und unterstützen NVIDIA BlueField®-3 SuperNICs oder NVIDIA ConnectX®-7 NICs zur Skalierung bis hin zu einer Hochleistungs-Rechenfabrik. Darüber hinaus rationalisieren zwei NVIDIA BlueField-3 Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) pro System die Datenverarbeitung zu und von angeschlossenem Hochleistungs-KI-Speicher.

Supermicro-Lösungen mit NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips

Supermicro bietet auch Lösungen für alle NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips, einschließlich des neu angekündigten NVIDIA GB200 NVL4 Superchips und des NVIDIA GB200 NVL72 Single-Rack Exascale Computers.

Supermicros Reihe von NVIDIA MGX Designs wird den NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4 Superchip unterstützen. Dieser Superchip erschließt die Zukunft von konvergentem HPC und KI und bietet revolutionäre Leistung durch vier NVIDIA NVLink™-verbundene Blackwell-GPUs, die über NVLink-C2C mit zwei NVIDIA Grace™-CPUs vereint sind. Der Superchip ist mit den flüssigkeitsgekühlten modularen NVIDIA MGX-Systemen von Supermicro kompatibel und bietet im Vergleich zur vorherigen Generation eine bis zu 2-mal höhere Leistung für wissenschaftliche Berechnungen, das Training von Graph-Neural-Networks (GNN) und Inferenzanwendungen.

Der NVIDIA GB200 NVL72 SuperCluster mit einer durchgängigen Supermicro-Flüssigkühlungslösung liefert einen Exascale-Supercomputer in einem einzigen Rack mit der SuperCloud Composer (SCC)-Software, die umfassende Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen für flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren bietet. 72 NVIDIA Blackwell-Grafikprozessoren und 36 NVIDIA Grace-CPUs sind alle über NVIDIA NVLink und NVLink Switch der fünften Generation verbunden und arbeiten effektiv wie ein leistungsstarker Grafikprozessor mit einem riesigen Pool an HBM3e-Speicher, wodurch eine Gesamt-GPU-Kommunikationsbandbreite von 130 TB/s mit geringer Latenz ermöglicht wird.

Beschleunigte Rechensysteme mit NVIDIA H200 NVL

Supermicros 5U PCIe Accelerated Computing-Systeme sind jetzt mit NVIDIA H200 NVL erhältlich. Sie sind ideal für luftgekühlte Enterprise-Rack-Designs mit geringerem Stromverbrauch, die flexible Konfigurationen erfordern, und bieten eine Beschleunigung für viele KI- und HPC-Workloads unabhängig von der Größe. Mit bis zu vier über NVIDIA NVLink verbundenen Grafikprozessoren, einer 1,5-fachen Speicherkapazität und einer 1,2-fachen Bandbreitensteigerung durch HBM3e kann der NVIDIA H200 NVL LLMs in wenigen Stunden feinabstimmen und liefert eine bis zu 1,7-fach schnellere LLM-Inferenzleistung als die Vorgängergeneration. Der NVIDIA H200 NVL beinhaltet außerdem ein Fünf-Jahres-Abonnement für NVIDIA AI Enterprise, eine Cloud-native Software-Plattform für die Entwicklung und Bereitstellung von KI in der Produktion.

Die beschleunigten 5U-PCIe-Computersysteme X14 und H14 von Supermicro unterstützen bis zu zwei 4-Wege-NVIDIA-H200-NVL-Systeme über die NVLink-Technologie mit insgesamt 8 GPUs in einem System und bieten eine GPU-zu-GPU-Verbindung mit bis zu 900 GB/s mit einem kombinierten Pool von 564 GB HBM3e-Speicher pro 4-GPU-NVLink-Domäne. Das neue PCIe-beschleunigte Rechensystem kann bis zu 10 PCIe-GPUs unterstützen und ist jetzt auch mit den neuesten Intel Xeon 6- oder AMD EPYC-Prozessoren der 9005-Serie ausgestattet, um flexible und vielseitige Optionen für HPC- und KI-Anwendungen zu bieten.

Supermicro auf der Supercomputing-Konferenz 2024

Supermicro wird auf der Supercomputing Conference ein komplettes Portfolio an KI- und HPC-Infrastrukturlösungen vorstellen, darunter unsere flüssigkeitsgekühlten GPU-Server für KI-Supercluster.

Schauen Sie sich die Vorträge in unserem Standtheater an, in denen Kunden, Experten von Supermicro und unsere Technologiepartner die neuesten Durchbrüche in der Computertechnologie vorstellen werden.

Besuchen Sie Supermicro am Stand Nr. 2531 in Halle B auf der SC24.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und fördert so Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere Kunden weltweit. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte für ihr Workload und ihre Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559717/Supermicro_NVIDIA_Blackwell.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Original-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell