Supermicro fügt neue Petascale JBOF All-Flash-Speicherlösung mit integrierter NVIDIA BlueField-3 DPU zur KI-Datenpipeline-Beschleunigung hinzu

Neue JBOF-Architektur ermöglicht Speicher-ISVs und Cloud-Service-Anbietern den Aufbau leistungsstarker, effizienter und intelligenter Datenplattformen für die KI-Ära

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, bringt ein neues optimiertes Speichersystem für Hochleistungs-KI-Training, Inferenz und HPC-Workloads auf den Markt. Dieses JBOF-System (Just a Bunch of Flash) nutzt bis zu vier NVIDIA BlueField-3 Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) in einem 2U-Formfaktor, um softwaredefinierte Speicher-Workloads auszuführen. Jede BlueField-3 DPU verfügt über 400-Gb-Ethernet- oder InfiniBand-Networking und Hardware-Beschleunigung für rechenintensive Speicher- und Netzwerk-Workloads wie Verschlüsselung, Kompression und Erasure Coding sowie KI-Speichererweiterung. Die hochmoderne Dual-Port-JBOF-Architektur ermöglicht Active-Active-Clustering und gewährleistet so eine hohe Verfügbarkeit für skalierbare unternehmenskritische Speicheranwendungen sowie für Scale-Out-Speicher wie Objektspeicher und parallele Dateisysteme.

„Supermicros neues hochleistungsfähiges JBOF-Speichersystem wurde nach unserem Building-Block-Ansatz entwickelt, der die Unterstützung von SSDs im E3.S- oder U.2-Formfaktor und die neueste PCIe Gen 5-Konnektivität für die SSDs und die DPU-Netzwerk- und Speicherplattform ermöglicht", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Das Systemdesign von Supermicro unterstützt 24 oder 36 SSDs und ermöglicht eine Rohkapazität von bis zu 1,105 PB mit 30,71-TB-SSDs. Unser ausgewogenes Netzwerk- und Speicher-I/O-Design kann die volle BlueField-3-Leitungsrate von 400 Gbit/s erfüllen und mehr als 250 GB/s Bandbreite der Gen 5 SSDs realisieren."

Weitere Informationen zu den Speicherlösungen von Supermicro für KI finden Sie unter: https://www.supermicro.com/en/products/storage.

Die Supermicro JBOF mit NVIDIA BlueField-3-Lösung ersetzt die traditionelle Speicher-CPU und das Speichersubsystem durch BlueField-3 DPU und führt die Speicheranwendung auf den 16-Arm-Kernen der DPU aus. Zusätzlich zur Speicherbeschleunigung, wie z. B. Erasure Coding und Dekomprimierungsalgorithmen, beschleunigt die BlueField-3-Lösung auch das Netzwerk durch Hardwareunterstützung für RoCE (RDMA over Converged Ethernet), GPU Direct Storage und GPU Initiated Storage.

„Beschleunigtes Computing und KI verändern jede Branche und bringen Vorteile für die Gesellschaft mit sich", so Kevin Deierling, Senior Vice President of Networking bei NVIDIA. „NVIDIA BlueField-3 DPUs ermöglichen innovative Lösungen wie Supermicro Petascale JBOF, die die Grundlage für eine neue Klasse von KI-Datenplattformen bilden, die extreme Leistung und Effizienz bieten."

In Zusammenarbeit mit NVIDIA schafft Supermicro ein neues JBOF-Ökosystem, zu dem auch das Datenplattform-Unternehmen Hammerspace und der Objektspeicher-Anbieter Cloudian gehören, damit diese Speicherinfrastruktur-Software-Plattformen nativ auf der NVIDIA BlueField-3 DPU im Supermicro JBOF laufen können. Darüber hinaus hat Supermicro SSDs von Micron und KIOXIA für das JBOF-System qualifiziert, um eine Reihe von Kapazitäten sowie Single- und Dual-Port-Fähigkeiten anzubieten.

„Supermicro JBOF mit NVIDIAs BlueField-3 DPU bietet einen hochintegrierten Speicheransatz für groß angelegte KI-Trainings- und Analyse-Workloads", sagte Ashish Nadkarni, Group Vice President und General Manager, Worldwide Infrastructure Research bei IDC. „Diese Implementierung bietet eine energieeffizientere Lösung als CPU-basierte Speicherserver und eine geringere Leselatenz aufgrund des direkten Datenpfads, der durch die JBOF- und DPU-Architektur bereitgestellt wird. Supermicro und NVIDIA haben ein Ökosystem von Partnern zusammengestellt, das diese Lösung für alle großen KI-, CSP- und HPC-Kunden interessant macht."

Weitere Informationen über das neue JBOF-Produkt finden Sie im Internet: https://www.supermicro.com/en/products/jbof

Supermicro wird in Zusammenarbeit mit NVIDIA die neue JBOF-Lösung mit dem NVIDIA BlueField-3 auf der OCP Global-Konferenz in San Jose, Kalifornien, am Mittwoch, den 16. Oktober, detaillierter vorstellen. Besuchen Sie Supermicro am Stand B21 und nehmen Sie an der Sitzung „High Performance Data Center Storage using DPUs" teil, um mehr zu erfahren.

