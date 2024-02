Wohlfühlresort Peternhof

Eine Portion Frühling ist gut für Körper, Geist und Seele

Bild-Infos

Download

Kössen, Österreich (ots)

Der Frühling ist eine Jahreszeit, die unseren Gemütszustand auf vielfältige Weise positiv beeinflusst. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und nicht nur die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf.

Die wärmende Sonne lädt dazu ein, Zeit im Freien zu verbringen und aktiv zu werden. Spaziergänge, Fahrradtouren und leichte Wanderungen fördern nicht nur unsere körperliche Gesundheit, sondern auch unser seelisches Wohlbefinden. Die frische Luft und das sanfte Zwitschern der Vögel wirken beruhigend und entspannend auf uns.

In der malerischen Ferienregion Kaiserwinkl in Tirol ist der Frühling bereits im vollen Gange. Die Berggipfel sind zwar noch vom Schnee bedeckt, aber unten im Tal erwacht die Natur zu neuem Leben. Die Wiesen und Wälder beginnen sich mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen in satte Grünschattierungen zu kleiden. Bunte Blumen wie Krokusse, Himmelschlüssel und Gänseblümchen sprießen aus dem Boden und setzen farbenfrohe Akzente.

Die vielen Wander- & Radwege, die die Region durchziehen, bieten im Frühling eine Vielzahl an Möglichkeiten, die blühende Landschaft zu erkunden. Auch die Golfplätze starten wieder in die Saison. Die frische Luft, das leise Plätschern der Bäche und das Rauschen der Blätter und das erste Vogelgezwitscher schaffen eine Atmosphäre, die Körper und Geist belebt.

Ein besonderer Urlaubstipp, um den Frühlingsgefühlen freien Lauf zu lassen, ist das 4-Sterne-superior Wohlfühlresort Peternhof in Kössen in Tirol. Dieses außergewöhnliche Refugium vereint alpinen Charme mit modernem Komfort und bietet Gästen eine einzigartige Gelegenheit, die Schönheit der Frühlingssaison in vollen Zügen zu genießen.

Das Hotel Peternhof beeindruckt nicht nur durch seine elegante Architektur, sondern auch durch seine erstklassige Ausstattung und Serviceleistungen. Die geräumigen Zimmer und Suiten sind geschmackvoll eingerichtet und bieten einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Bergkulisse. Die stilvollen und großzügigen Wellnessbereiche laden dazu ein, sich nach einem aktiven Tag in der Natur zu entspannen. Hier können Gäste in Saunen, Pools und bei Spa-Anwendungen eine erholsame Auszeit genießen. Besonders im neuen Infinity Pool mit traumhaftem Panoramablick erleben Sie die Strahlen der Frühlingssonne in unvergleichlicher Weise.

Der Frühlingstag startet im Peternhof mit einem reichhaltigen Frühstück, das mit regionalen Produkten und köstlichen Spezialitäten aufwartet. Abends hält das Hotelrestaurant kulinarische Highlights bereit. Die Küche verwöhnt die Gäste mit heimischen Schmankerln und internationalen Gaumenfreuden, während das elegante Ambiente für ein rundum genussvolles Erlebnis sorgt.

Die Gastfreundschaft des Personals im Hotel Peternhof trägt zusätzlich zum Wohlfühlfaktor bei. Familie Mühlberger und die Mitarbeiter stehen den Gästen mit Rat und Tat zur Seite und sorgen dafür, dass der Frühlingsaufenthalt zu einer unvergesslichen Erfahrung wird.

Erholt in den Mai - ab 28.04.2024

5 Übernachtungenab EUR 600,- pro Person inklusive

Halbpension

aller Peternhof-Verwöhnleistungen

Mo bis Do Kaffee & Kuchen

eine geführte Wanderung

Original-Content von: Wohlfühlresort Peternhof, übermittelt durch news aktuell