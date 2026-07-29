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Wladimir Kaminer blickt für 3sat hinter die Kulissen des Kölner Doms

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Mainz (ots)

Der Kölner Dom ist Deutschlands bekanntestes Wahrzeichen, UNESCO-Weltkulturerbe und für viele das Herz von Köln. Für die 3sat-Reihe "Kaminer Inside" bietet Wladimir Kaminer einen besonderen Einblick in eines der berühmtesten Bauwerke der Welt und zeigt den Kölner Dom als generationsübergreifendes Gemeinschaftsprojekt. Zu sehen ist "Kaminer Inside: Kölner Dom" am Samstag, 8. August 2026, 20.15 Uhr, und ab Samstag, 18. Juli 2026, in der 3satMediathek abrufbar.

Der Kölner Dom ist Wahrzeichen und Arbeitsort zugleich. Jeden Tag kommen rund 20.000 Menschen hierher – Touristinnen und Touristen, Gläubige, Pilgernde und Staatsgäste aus aller Welt. Wladimir Kaminer erkundet das Bauwerk und zeigt, wie Alltag, Verantwortung und Identität im Dom zusammenkommen.

Kaminer begleitet Menschen in ihrem Alltag im Kölner Dom

Wladimir Kaminer trifft die Menschen, die das Monument erhalten, ordnen und mit Bedeutung füllen: Mit Dombaumeister Peter Füssenich geht es hoch über die Dächer der Kathedrale zu Restaurierungsarbeiten, die zeigen, warum der Dom trotz seiner Vollendung im Jahr 1880 ständig repariert, restauriert und weitergebaut wird – über Generationen hinweg. Domschweizer Cay Schloemer sorgt dafür, dass die Besucherinnen und Besucher die vorgegebenen Regeln einhalten. Wladmir Kaminer unterstützt ihn dabei und schlüpft ebenfalls in die Robe eines Schweizers.

Nachts erlebt Kaminer gemeinsam mit Domkapitular Dominik Meiering die Kathedrale als stillen, spirituellen Ort jenseits des touristischen Betriebs. Dort trifft er auch Winfried Bönig an der Domorgel, für den das die beste Zeit zum Üben ist. Domarchäologin Ruth Stinnesbeck führt Kaminer hinab in die Grabungen unter der Kathedrale – und durch fast 2000 Jahre Bau‑ und Stadtgeschichte. Mit dem Musiker und kölschen Original Henning Krautmacher spricht Wladimir Kaminer über den Dom als identitätsstiftendes Symbol für Köln. Und auch in die Schatzkammer darf er einen Blick werfen.

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