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3sat zeigt "Nur ein Tag" als Free-TV-Premiere

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Mainz (ots)

Ein Leben, das nur einen Tag dauert: 3sat zeigt am Sonntag, 12. Juli 2026, 20.15 Uhr, die Free-TV-Premiere "Nur ein Tag" – eine witzige und zugleich tiefgründige Fabel über den Sinn des Lebens und den Wert von Freundschaft. Der preisgekrönte Kinderbuchautor Martin Baltscheit hat sein Theaterstück und Hörspiel selbst verfilmt und lässt die Tiere von Schauspielern darstellen. Mit Karoline Schuch, Lars Rudolph, Aljoscha Stadelmann und Anke Engelke. Der Spielfilm ist von Sonntag, 12. Juli 2026, 6.00 Uhr, bis Montag, 10. August 2026, in der 3satMediathek zu sehen.

Hätten sich Wildschwein und Fuchs doch bloß schnell davongemacht, statt der Eintagsfliege beim Schlüpfen zuzusehen. Nun merken sie, wie bezaubernd die junge Fliege ist. Wer bringt ihr bei, dass sie nur diesen einen Tag zu leben hat? Kurzerhand greifen die beiden zu einer Notlüge und behaupten, der Fuchs sei der Todgeweihte. Die frisch Geschlüpfte beschließt voller Mitgefühl für ihren neuen Freund, dass jetzt eben das ganze Leben in einen Tag muss ‒ ein ganzes Leben inklusive des ganz großen Glücks! Aber was macht ein glückliches Leben aus? Heiraten, spielen, tanzen, lachen – alles scheint möglich in 24 Stunden. Doch die Notlüge hat ihre Grenzen.

Mit Leichtigkeit und bittersüßem Humor erzählt der Film von Vergänglichkeit – und feiert dabei das Leben. "Nur ein Tag" wurde 2017 mit dem Preis der deutschen Filmkritik als "Bester Kinderfilm" ausgezeichnet.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Im 3sat-Pressetreff steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten der Spielfilm zur Preview bereit (nach Log-in).

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