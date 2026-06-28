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3sat-Preis der "50. Tage der deutschsprachigen Literatur" geht an Magdalena Schrefel

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Mainz (ots)

Für ihren Text "Kirschen, Herz mit Verband“ erhielt die österreichische Schriftstellerin Magdalena Schrefel am Sonntag, 28. Juni 2026, den mit 7.500 Euro dotierten 3sat-Preis bei den "50. Tagen der deutschsprachigen Literatur". Der Lesewettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis fand vom 24. bis 28. Juni 2026 in Klagenfurt mit einem Doppeljubiläum statt: Im Juni wäre die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann 100 Jahre alt geworden, und der nach ihr benannte Preis wurde zum 50. Mal im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur vergeben.

„Magdalena Schrefel geht in ihrem Bachmann-Text über eine 40-jährige Frau, die die Diagnose eines lebensbedrohenden Brustkrebs bekommt, genau auf diese Suche nach der Formulierung: Wie begegnet man sich selbst mit einer lebensbedrohenden Krankheit in sich und wie begegnet man anderen?“, so die Schweizer Literaturkritikerin und Jurorin, Laura de Weck, bei der Preisverleihung.

In ihrer Laudatio ergänzt sie: „Mit einer ungeheuren Sprachpräzision, Beobachtungskraft, poetischen Brillanz geht Schrefels Protagonistin nicht auf Suche, aber auf Übung, um von Etüde zu Etüde Worte, Sätze, Anreden, Repliken, Bilder zu finden für das Unbeschreibliche.“

Die 3sat-Preisträgerin Magdalena Schrefel wurde 1984 in Korneuburg geboren, studierte nach längeren Arbeitsaufenthalten in Vukovar und Göteborg an der Universität Wien Europäische Ethnologie sowie Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Sie schreibt Theaterstücke, Hörspiele und erzählende Texte und lebt in Berlin.

Bei den diesjährigen Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt traten 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis an, der am Sonntag an die deutsche Autorin Lena Schätte für ihren Text „Was wir tragen“ verliehen wurde.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Andreas Reinberger, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reinberger.a@zdf.de und pressedesk@zdf.de.

Pressefotos

Ein Pressefoto der Preisträgerin erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend diese Presseinformation.

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Mainz, 28. Juni 2026

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