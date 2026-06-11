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Der 3satFestspielsommer startet in die Festivalsaison 2026 – mit dem ARD Radiofestival als Partner

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Mainz (ots)

Mit dem Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Schlosspark Schönbrunn eröffnet 3sat am Samstag, 20. Juni 2026, 20.15 Uhr, den diesjährigen Festspielsommer. Bis 20. September 2026 stehen samstags um 20.15 Uhr Opern und hochkarätig besetzte Konzerte von Europas großen Festspielbühnen auf dem Spielplan. Partner des Festspielsommers ist erneut das ARD Radiofestival, das von Samstag, 11. Juli, bis Freitag, 18. September 2026, täglich ab 20 Uhr Konzerte, Opern und Jazz im Radio präsentiert. Die Höhepunkte der Festivalsaison gibt es auf dem Bildschirm in 3sat und in der 3satMediathek, bei ARD Sounds und auf den Kulturwellen der ARD.

Auftakt des 3satFestspielsommers aus Wien und Berlin

Mit der Erstausstrahlung des schon legendären "Sommernachtskonzert Schönbrunn" startet am Samstag, 20. Juni 2026, 20.15 Uhr, der 3satFestspielsommer. Erstmals dirigiert Lorenzo Viotti die Wiener Philharmoniker. Auf dem Programm stehen bekannte Melodien aus Oper, Operette und Musical. Als Solist ist der walisische Bariton Bryn Terfel zu erleben. 3sat zeigt auch in diesem Jahr das Saison-Abschlusskonzert der "Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Unter dem Motto "Viva Italia" verwandeln sie am Samstag, 27. Juni 2026, 20.15 Uhr, gemeinsam mit Chefdirigent Kirill Petrenko und Startenor Jonas Kaufmann die Waldbühne in ein Stück Italien. 3sat überträgt das Konzert live.

Höhepunkte mit den Stars der Klassik

Zu den Höhepunkten des 3satFestspielsommers im Juli zählen die Liveübertragung der "Eröffnung des Schleswig-Holstein Musik Festivals" am Sonntag, 5. Juli 2026, 20.15 Uhr, sowie die "Eröffnung des Rheingau Musik Festivals" am Samstag, 11. Juli 2026, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung. Konzerte des "Rheingau Musik Festivals" und des "Schleswig-Holstein Musik Festivals" werden außerdem im ARD Radiofestival in den Kulturradios der ARD gesendet. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in "Klassik am Odeonsplatz 2026" am Samstag, 11. Juli 2026, 21.25 Uhr, Musik von George Gershwin. Mit dabei: Pianist und Jazzfan Kirill Gerstein. 3sat überträgt das Konzert live zeitversetzt. Das ARD Radiofestival sendet das Konzert live im Hörfunk.

Ein weiteres Highlight aus München ist das Konzert der Münchner Philharmoniker mit der international gefeierten Violinistin Janine Jansen unter der Leitung von Lahav Shani: "Klassik am Odeonsplatz 2026" ist in 3sat am Samstag, 18. Juli 2026, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung zu sehen. Aus der Staatsoper Berlin zeigt 3sat am Samstag, 25. Juli 2026, 20.15 Uhr, Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" in einer Neuinszenierung von Andrea Moses. Eine besondere Rolle kommt dabei Comedian Bülent Ceylan zu, der sowohl in der Sprechrolle des Bassa Selim als auch als Kommentator zu erleben ist.

Alle Konzerte des 3satFestspielsommers sind ab Ausstrahlung in der 3satMediathek zu finden. Das ARD Radiofestival ist täglich bei ARD Sounds und in den Kulturradios der ARD zu hören.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

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Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Einen Überblick über alle Sendungen des 3satFestspielsommers finden Sie in dieser Pressemappe.

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