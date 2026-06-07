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Frankfurter Rundschau

Augen öffnen für den Krieg

Frankfurt (ots)

In der Ukraine werden Wohnhäuser, Kraftwerke und Straßen zerstört. Tausende sterben noch immer im Krieg, den Moskau sofort beenden könnte. Doch die meisten Russinnen und Russen spüren davon im Alltag wenig: Seit vier Jahren gelingt es dem Diktator Putin und dem Kreml, dem eigenen Volk den Überfall als notwendige "Militäroperation" zu verkaufen und Zweifel zu unterdrücken. Das muss man bedenken, wenn jetzt gestritten wird, ob zu viele Russinnen und Russen die Strände und Städte der EU besuchen. Fast alle Touristenvisa wurden genehmigt, die Einreisen stiegen auf 630.000, die meisten für Urlaub. Zu Recht verlangen elf Staaten von der EU-Kommission, diese Obszönität zu beenden. Die Destinationen, vor allem Frankreich und Spanien, wehren sich. Brüssel spielt auf Zeit. Deutschland schweigt. Das muss sich ändern.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

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