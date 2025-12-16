MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH

Maria Clementine Martin-Award 2026: Klosterfrau Group zeichnet herausragendes Engagement von Gründerinnen im Gesundheitswesen aus

Anlässlich des bevorstehenden 200-jährigen Firmenjubiläums schreibt die Klosterfrau Group in diesem Jahr erstmalig den Maria Clementine Martin-Award aus. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis richtet sich an Gründerinnen, die innovatives Denken verkörpern und die mit ihren Ideen und Projekten einen positiven Einfluss auf die Gesundheitsbranche ausüben. Die Bewerbungsphase läuft vom 15. Dezember 2025 bis zum 15. Februar 2026. Der Award wird im Mai 2026 im Rahmen des 200-jährigen Unternehmensjubiläums überreicht.

Über den Maria Clementine Martin-Award

Die Gründung des Unternehmens M.C.M. Klosterfrau geht auf die außergewöhnliche Nonne Maria Clementine Martin zurück. Im Jahr 1826 gründetet sie in der Domstadt Köln ihr eigenes Unternehmen, welches zugleich den Geburtsmoment der Marke Klosterfrau mit ihrem berühmten Melissengeist beschreibt. Heute, fast 200 Jahre später, ist das Unternehmen Klosterfrau zu einem führenden Anbieter im Bereich der Selbstmedikation auf dem deutschen Markt herangewachsen. Ein Teil dieser Erfolgsgeschichte führt darauf zurück, dass die Klosterfrau Group ihre Tradition bewahrt und gleichzeitig auf Innovationen setzt. Im Jahr 2025 wäre Maria Clementine Martin 250 Jahre alt geworden - ein Grund für die Klosterfrau Group, ihrer herausragenden Leistungen zu gedenken. Ihr zu Ehren wird daher im kommenden Jahr 2026 erstmalig der Maria Clementine Martin-Award verliehen.

Gesundheit und Wohlbefinden für die Menschen zu schaffen war seit jeher das Bestreben der Klosterfrau und bleibt deshalb auch heute das anspruchsvolle Ziel der Aktivitäten der Klosterfrau Group. Um den Geist der Klosterfrau weiterzuleben, richtet sich der Maria Clementine Martin-Award gezielt an Gründerinnen, die mit ihren Ideen und Projekten einen ebenso positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Gesundheitsbranche ausüben, wie es damals die Unternehmensgründerin Maria Clementine Martin tat.

Auf dem Weg zum 200-jährigen Jubiläum

Maria Clementine Martin war eine "Gründerin" und ihr Unternehmen aus heutiger Sicht ein Start-Up. Die Mission der Ordensfrau: Menschen durch die Heilkraft der Natur zu helfen. Sie bewies unternehmerisches Fingerspitzengefühl und führte ihr Produkt zum Erfolg. Auch nach knapp 200 Jahren ist dieser Spirit fest in der Klosterfrau Group verankert. Dabei stellt Klosterfrau, wie damals Maria Clementine Martin, die Menschen in den Mittelpunkt. Und auch heute ist der zwischenmenschliche Dialog zentral - der regelmäßige Dialog mit Kunden, Patienten, dem Fachpersonal in Apotheken und ärztlichen Praxen. Klosterfrau übernimmt als Arbeitgeber Verantwortung für rund 1.500 Mitarbeitende hierzulande, davon allein 450 am Gründungsstandort in Köln.

Über Maria Clementine Martin

Maria Clementine Martin wurde am 5. Mai 1775 als Tochter des Königlich-Kaiserlichen Offiziers Johann Heinrich Martin und seiner Ehefrau Christine von Mergenthal in Brüssel geboren und auf den Namen Wilhelmine getauft. Im Jahr 1783 zogen ihre Eltern nach Jever. Dort lebte sie, bis sie 1792 im Alter von 17 Jahren in das Kloster der Annuntiatinnen in Coesfeld eintrat und den geistlichen Namen Maria Clementine annahm, den sie zeitlebens beibehielt.

Im Laufe des Jahres 1825 kam Martin nach Köln, in das domnah gelegene Haus "Auf der Litsch 1". In diesem Gebäude stellte sie mittels eines einfachen Destillationsverfahrens ein Kölnisch Wasser her. Die Unternehmensgründung erfolgte mit der Eintragung am 23. Mai 1826 im städtischen Magistratsregister (Handelsregister) unter der Firma "Maria Clementine Martin Klosterfrau". Bereits in den ersten Jahren des Unternehmens Klosterfrau forcierte die als sehr gebildet und mutig geltende Gründerin Maria Clementine Martin durch überragende Produktqualität, modern anmutende Marketing-Methoden, Publikumswerbung und ärztliche Empfehlung den Abverkauf ihrer Arzneien. Am 9. August 1843 starb Maria Clementine Martin und wurde auf dem Kölner Melaten-Friedhof unter großer Anteilnahme beigesetzt. Ihr Grab steht unter Denkmalschutz. Sie vererbte das Unternehmen an ihren Gehilfen Peter Gustav Schaeben (1815-1885), der es beträchtlich ausweitete und die Produkte weltweit vertrieb.

Über die Klosterfrau Group

Die Klosterfrau Group ist aus dem 1826 von der Klosterfrau Maria Clementine Martin in Köln gegründeten Unternehmen entstanden. Die Klosterfrau Group bildet inzwischen das gemeinsame Dach für Unternehmen in den Bereichen Consumer Healthcare, Medical, Contract Manufacturing und Cosmetics. Zentrale Services wie Finanzen, Controlling, Personal, IT und viele mehr sind am Gründungsstandort und Hauptsitz in Köln angesiedelt. Tradition und Innovation prägen die Kultur der Klosterfrau Group und bilden eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. Mit rund 1.500 Mitarbeitern an 11 Standorten in Europa ist die Klosterfrau Group eine treibende Kraft in der Gesundheitsbranche.

Alle Informationen zur Verleihung des Awards, dem Bewerbungs- und Auswahlprozess der Preisträgerin sowie die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Unternehmenswebsite unter:

www.klosterfrau.com/mcm-award

