Experten-Hotline im Wadenkrampf-Monat Mai

Telefonberatung bei schmerzhaften nächtlichen Wadenkrämpfen

Wer immer wieder von nächtlichen Wadenkrämpfen gequält wird, kennt den Leidensdruck, der durch die Schmerzen und den gestörten Schlaf entsteht. Allein in Deutschland werden rund 2,8 Millionen Menschen mindestens einmal monatlich von diesen anfallsartigen, extrem schmerzhaften Muskelkontraktionen aus dem Schlaf gerissen - einige sogar mehrmals pro Nacht.[1] Obwohl die Zahl der Betroffenen wächst und die Folgen für Gesundheit und Lebensqualität erheblich sein können, wird das Leiden noch immer unterschätzt. Nicht selten vergehen Jahre, bis die Betroffenen Hilfe finden. Im Rahmen der Aktion "Wadenkrampf-Monat Mai" bieten die Deutsche Schmerzliga e.V. und die Initiative "Ratgeber Krämpfe und Verspannungen" auch in diesem Jahr wieder an vier Terminen im Mai eine kostenlose Telefonberatung durch Expertinnen und Experten an.

Nicht immer gibt es für nächtliche Wadenkrämpfe eine einfache Erklärung, denn die Ursachen und Auslöser dieser plötzlichen, sehr schmerzhaften Kontraktionen der Wadenmuskulatur sind vielfältig. Neben Lebensstilfaktoren wie Bewegungsmangel und Stress können auch Alterungsprozesse und die damit verbundene Abnahme der Muskulatur, Durchblutungsstörungen und Veränderungen des Stoffwechsels und des Hormonhaushalts eine Rolle spielen. Dass solche nächtlichen Ruhekrämpfe insgesamt zunehmen, ist auch auf die Überalterung unserer westlichen Gesellschaften, die gestiegene Lebenserwartung und unsere sitzende Lebensweise zurückzuführen. Die Auswirkungen dauerhaft gestörter Nächte sind oft erheblich: Neben Tagesmüdigkeit, Konzentrationsstörungen und Nervosität zählt auch ein erhöhtes Risiko für Stürze, Adipositas, Bluthochdruck und Depression zu den potenziellen Folgen. Weil sie in ihrem Umfeld oft auf wenig Verständnis stoßen, scheuen sich viele Betroffene trotz des hohen Leidensdrucks, das vermeintliche "Bagatellsymptom" beim Arztbesuch anzusprechen und auf einer sorgfältigen Diagnostik und Beratung zu bestehen. Hier will die Initiative "Ratgeber Krämpfe und Verspannungen" gemeinsam mit der Deutschen Schmerzliga e.V. Abhilfe schaffen und Betroffenen den Weg zu wirksamer ärztlicher Hilfe ebnen.

Kostenlose Telefon-Hotline für Betroffene

Im Rahmen der erfolgreichen Aktion "Wadenkrampf-Monat Mai" bieten die Initiative "Ratgeber Krämpfe und Verspannungen" und die Deutsche Schmerzliga e.V. auch in diesem Jahr wieder eine kostenlose telefonische Beratung an: Am 07., 14., 21. und 28. Mai 2025 können sich Betroffene zwischen 16 und 19 Uhr unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/2212220 ausführlich von Expertinnen und Experten der Deutschen Schmerzliga e.V. beraten lassen.

Die Hotline ersetzt keine ärztliche/rechtliche Beratung.

Über den "Ratgeber Krämpfe und Verspannungen"

Der "Ratgeber Krämpfe und Verspannungen" ist eine Initiative der Klosterfrau Healthcare Group. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Betroffenen, die unter schmerzhaften Muskelkrämpfen und Verspannungen leiden, umfassend mit Informationen und Hilfe zur Seite zu stehen. Darüber hinaus ist es ihr Anliegen, dieses Thema in der Öffentlichkeit präsenter zu machen. Die Initiative "Ratgeber Krämpfe und Verspannungen" ist Fördermitglied der Deutschen Schmerzliga e. V.

