MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH

Gesund durch die Weihnachtszeit mit Unterstützung für die Blase*

Köln

Wenn die Tage kürzer und kälter werden, steht uns der Sinn nach Gebäck, Kerzenschein und trauter Zweisamkeit. Verkühlung, weniger Flüssigkeitsaufnahme oder ein geschwächtes Immunsystem bedeuten aber gerade für Frauen zusätzlichen Stress für die Blase. Das Trinkgranulat FEMANNOSE® F mit Preiselbeer-Extrakt unterstützt die Blase* und Harnwege - für eine ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit.

Weihnachtsmarktbesuche, Plätzchenbacken, romantische Stunden zu zweit - die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Gemütlichkeit. Allerdings können die winterliche Kälte und trockene Heizungsluft gerade bei Frauen zusätzlichen Stress für die Blase bedeuten.

Damit die kalte Jahreszeit dennoch Ruhe, Erholung und Besinnlichkeit mit sich bringt, wünschen sich viele Frauen ein natürliches Produkt zur Unterstützung der Blasengesundheit: Das Trinkgranulat FEMANNOSE® F mit Preiselbeer-Extrakt unterstützt die Blase* und Harnwege, ist fruchtig, angenehm beerig im Geschmack und praktisch in der Einnahme.

Der in FEMANNOSE® F enthaltene, hochwertige Preiselbeer-Extrakt wird in einem aufwendigen Verfahren aus den leuchtend roten Beeren extrahiert. Er ist reich an sekundären Pflanzenstoffen, die zum Erhalt der normalen Harnwegs- und Blasenfunktion beitragen. Die ebenfalls in FEMANNOSE® F enthaltene, natürliche Zuckerart D-Mannose, die vom Körper in geringen Mengen selbst gebildet wird, beteiligt sich nicht signifikant am Glukosestoffwechsel, ist gut verträglich und hat von Natur aus einen angenehm süßlichen Geschmack.

Ein Portionsbeutel des apothekenexklusiven Nahrungsergänzungsmittels FEMANNOSE® F enthält 100 mg hochwertigen Preiselbeer-Extrakt sowie 2 g D-Mannose.

FEMANNOSE® F ist fruchtig im Geschmack, vegan sowie frei von Gluten, Laktose und Konservierungsmitteln. Es eignet sich auch für Frauen mit Diabetes mellitus oder nach Rücksprache mit dem Arzt während der Schwangerschaft oder Stillzeit. Für Anwenderinnen, die eine Tablettenform bevorzugen oder eine praktische Option für unterwegs wünschen, stehen FEMANNOSE® E Tabletten zur Verfügung.

* Preiselbeer-Extrakt trägt zum Erhalt der Harnwegs- und Blasenfunktion bei (bei mindestens 3 Beuteln täglich).

