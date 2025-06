NITRO

"Der Clown" feiert Trash-Comeback bei NITRO und auf RTL+

Staffel 2 von "#SchleFaZ" geht in die Vollen - mit Jubiläum, Live-Event und Zusatz-Formaten

Achtung, Explosionsgefahr: Details zur zweiten Staffel von "#SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" bei NITRO und auf RTL+ stehen fest. Diese bringt nicht nur zehn neue cineastische Totalschäden, sondern auch ein bombastisches Jubiläum mit sich. Denn das Staffelfinale ist zugleich die insgesamt 175. Episode des Formats! Daher steigt am 4. September eine große #SchleFaZ-Jubiläumsparty in der Stadthalle Köln - und dort wird niemand Geringerer als "Der Clown" (ja, DER von RTL mitproduzierte Clown-Kinokracher von 2005!) zum Star des Abends gekrönt. Oder besser gesagt: zum tragisch-komischen Mittelpunkt des filmischen Jubiläumsinfernos.

Die ganze Wahrheit über "Der Clown - Tag der Vergeltung" erfahren #SchleFaz-Fans dort noch vor der TV-Ausstrahlung. Sie erwartet eine exklusive Preview der Folge, in der zur Krönung auch die mutigen Hauptdarstellenden Sven Martinek und Eva Habermann zu Gast waren, um das explosiv verunglückte Meisterwerk korrekt einzuordnen. Live vor Ort in Köln sorgen die Kultmoderatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten persönlich für Stimmung, stehen für Erinnerungsfotos bereit und geben erste Einblicke in die brandneuen Extras, die #SchleFaZ ab Staffel 2 noch absurder, noch lustiger und noch liebevoller machen.

Im Free-TV wird die Trash-Bombe einen Tag später mit "Zombiber" gezündet: Das filmische Fallbeil von Olli und Peter fällt bei NITRO ab 5. September immer freitags um 22:15 Uhr zur gewohnten Sendezeit. Dieses Mal haben sich folgende Kandidaten für die wohl fragwürdigste Ehre im deutschen Fernsehen qualifiziert:

Folge 1: Zombiber

Folge 2: Malibu Express

Folge 3: Die Mumie schlägt zurück

Folge 4: Biohazard

Folge 5: Zombie Shark

Folge 6: Die drei Supermänner räumen auf

Inhaltsbeschreibungen dieser Titel in den Worten der beiden #SchleFaZ-Hosts gibt es im RTL Media Hub.

Bis zum 10. Oktober zeigt NITRO zunächst diese sechs filmischen Verbrechen. Dann geht #SchleFaZ in eine kurze Pause, in der Olli und Peter jedoch weiterhin für ihre Fan-Community präsent bleiben: Eine im wahrsten Sinne des Wortes "schöne" Überraschung ist bereits in der Mache. Ab 28. November versüßen schließlich die vier restlichen #SchleFaZ-Folgen den Advent, wobei zum krönenden Abschluss am 19. Dezember die Jubiläumsfolge mit "Der Clown" in ihrer linearen Premiere auf dem Programm steht - festlich eingepackt, aber nicht minder schmerzhaft!

Wer RTL+ abonniert hat, darf sich allerdings schon viel früher freuen: Die Jubiläumsfolge gibt es nämlich bereits zum Staffelstart im Stream! Und auch die weiteren Folgen werden dort jeweils vor ihrer TV-Ausstrahlung verfügbar sein. Also: Freunde zusammentrommeln, Cocktails mixen, Realität auf Pause - und kopfüber eintauchen in das bunte Paralleluniversum des filmischen Scheiterns.

"#SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von KALK TV (Produzenten: Oliver Kalkofe und Jörg Strombach) unter der Regie von Jana König.

Infos & Tickets zur #SchleFaZ-Jubiläums-Sause am 4. September gibt es ab Montag, den 16. Juni 2025, unter: https://stadthalle.koeln/

