"Wer regiert die Welt?" 3sat mit Doku über die Machtstrukturen unserer Zeit

Mainz

Regierungen, Institutionen, Konzerne oder Milliardäre – wer hat die Macht? Der Film "Wer regiert die Welt?" von Dave D. Leins reist durch Wirtschaft, Politik und Technologie und ist auf der Suche nach den Strippenziehern unserer Zeit. 3sat zeigt den Film in Erstausstrahlung am Mittwoch, 19. März 2025, um 20.15 Uhr im Programm und in der 3satMediathek.

Wer ist mächtiger: Staaten oder Konzerne? Ist die UNO noch relevant? Wer kontrolliert die wichtigsten Rohstoffe und hat die Nase vorne bei Zukunftstechnologien wie KI? Hat der Westen den globalen Süden verloren? Ist Europa noch relevant? Und was macht eigentlich die geheimnisvolle Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel? In einer Welt, die von geopolitischen Spannungen, Tech-Giganten und von wirtschaftlichen Machtkämpfen geprägt ist, stellt sich eine zentrale Frage: Wer zieht wirklich die Fäden?

In einer Konferenz in Genf versammelt Filmemacher Dave D. Leins zwölf Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Militär, Wissenschaft und Medien, um diese Frage zu beantworten. In der Runde sind unter anderem Thomas Zurbuchen, ehemaliger Forschungsdirektor der NASA sowie Maria Isabelle Wieser, Geschäftsleiterin der Gesellschaft Schweiz-UNO, dabei. Die Schweiz – neutrales Zentrum, in dem sich UNO, WHO und WTO befinden, wo global einflussreiche Rohstoffkonzerne, Reedereien und Banken agieren – ist Ausgangspunkt einer filmischen Reise.

Im Stil eines Spielfilms führt Dave D. Leins durch eine Inszenierung: "Ich möchte etwas besser verständlich machen, wie die Welt im Jahr 2025 funktioniert. Das versuche ich auf unkonventionelle Art, in einem Film irgendwo zwischen Talkshow und Oceans 11."

