3sat zeigt Thriller "Im Netz der Gewalt" als Free-TV-Premiere

Mainz

Am Freitag, 14. März 2025, 22.25 Uhr, zeigt 3sat den US-amerikanischen Spielfilm "Im Netz der Gewalt" von Regisseur Joel Souza als Free-TV-Premiere. Der Film ist ab Ausstrahlung für 30 Tage in der 3satMediathek zu sehen.

Der erfahrene Officer Ray Mandel und sein neuer Partner Nick Holland sind gemeinsam auf Streife in Los Angeles. Für Nick ist es der erste Einsatz überhaupt, für Ray die erste Nacht als Begleitung eines Anfängers. Der Polizeifunk schickt die beiden von einem Einsatz zum nächsten, doch je weiter die Nacht voranschreitet, desto mehr versinkt die Stadt im Chaos. Noch bevor seine erste Schicht vorbei ist, muss Nick erkennen, dass es Wahnsinn und Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten des Gesetzes gibt.

"Im Netz der Gewalt" entstand unter der Regie des US-amerikanischen Regisseurs Joel Souza, der auch das Drehbuch schrieb. Souza reichert seine dichte Inszenierung mit deutlich vernehmbar sozialkritischen Tönen an, lotet dabei die Grauzone zwischen Recht und Selbstjustiz aus und erspart den Zuschauern nicht, sich selbst zu diesen Themen zu positionieren. Gleichzeitig lässt sich der Film auch als unkonventioneller Thriller genießen, dessen Ereignisse sich innerhalb von nur einer Nacht überschlagen. In den Hauptrollen sind Luke Kleintank und Thomas Jane zu sehen.

Der Film feierte seine Premiere am 26. April 2019 beim Tribeca Film Festival.

