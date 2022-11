3sat

Leben in Doha und Dubai: 3sat zeigt Doku-Reihe "Schweizer Alltag in Katar und den Emiraten"

Dienstag, 29. November 2022, 22.55 Uhr Erstausstrahlungen Die Schweizer Doku-Reihe "Schweizer Alltag in Katar und den Emiraten" von Michèle Sauvain und Kai Siering begleitet Schweizerinnen und Schweizer in Doha und Dubai. Mit dabei die Westschweizerin Coralie Durussel, Hotelier Chris Franzen, Unternehmer Matteo Boffa und Coiffeuse Andrea Hirschi. 3sat zeigt Folgen 1 und 2 des Vierteilers am Dienstag, 29. November 2022, ab 22.55 Uhr, Folge 3 und 4 am Dienstag, 6. Dezember 2022, ab 23.10 Uhr, in deutscher Erstausstrahlung. Coralie Durussel ist schon als Zweijährige mit ihrer Mutter nach Katar gekommen. Mittlerweile ist sie selbst Mutter von zwei kleinen Kindern und arbeitet für das Supreme Committee, die Stelle, die für die FIFA die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar organisiert. Sie ist mit Motorradrennfahrer Saeed Al Sulaiti verheiratet. Eine Liebesgeschichte, die viele Hindernisse überwinden musste, da katarische Familien normalerweise unter ihresgleichen heiraten. Hotelier Chris Franzen ist nach Doha gezogen, um für die Fußball-WM das neue "Waldorf Astoria Lusail" in Schwung zu bringen. Vorher lebte er mit seiner Familie in Indien. Seine Frau Rachel und die beiden Teenager sind es gewohnt, wegen Chris' Beruf immer wieder den Wohnort zu wechseln. Die Umstellung fällt nicht schwer. Der Tessiner Matteo Boffa versucht in Dubai sein Glück. Er investiert in nachhaltige Start-ups. So ist er beispielsweise an einer Schuhfirma beteiligt, die vegane Turnschuhe aus Plastik produziert, und an einem Waschservice, der nachhaltiger werden möchte. Zudem hat er auch privat sein Glück gefunden und die Südafrikanerin Megan kennengelernt. Die beiden haben vor Kurzem geheiratet. Andrea Hirschi ist mit ihrer Familie 2019 nach Dubai gezogen, weil ihr Mann dort einen Job angenommen hat. Ihr sind der ganze Luxus und Glamour immer noch ein bisschen suspekt, doch an gewisse Dinge hat sie sich mittlerweile gewöhnt. Die größte Herausforderung war, dass die gelernte Friseurin ihr Geschäft in Bern seit mehr als zwei Jahren aus der Distanz führen muss. Rita Schiavi war 17 Jahre im Vorstand der Gewerkschaft Bau und Industrie und führt seit 2018 mit einem internationalen Team Inspektionen auf den Stadionbaustellen von Katar durch. Die Arbeitsbedingungen der Fremdarbeiter in der sengenden Hitze und ihre Unterbringung standen immer wieder in der Kritik. Und durch Corona hatten sich die Inspektionen mehrmals verzögert. Rita ist positiv überrascht über die Zusammenarbeit mit den Katari und sagt, vieles hätte sich in der Zeit, seit die Inspektionen durchgeführt würden, verbessert. Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952, Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/f0Jjo Fotos sind erhältlich über ZDF Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/schweizeralltaginkatar 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

