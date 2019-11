3sat

Neue Drogen - legal lebensgefährlich?

"Wissenschaft am Donnerstag" in 3sat mit Doku und Wissenstalk "scobel"

Donnerstag, 21. November 2019, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Legal Highs werden als Badesalz, Duft- oder Kräutermischung angeboten, sollen der Entspannung dienen und sind einfach im Internet zu bestellen. Doch was so harmlos klingt, ist hochgefährlich. Die Dokumentation "Neue Drogen: legal lebensgefährlich?" am Donnerstag, 21. November 2019, 20.15 Uhr in 3sat, klärt auf über den Konsum von Legal Highs. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt der Wissenstalk "scobel - Drogen als Medizin". Beide Sendungen stehen nach der Ausstrahlung fünf Jahre lang in der 3sat-Mediathek zur Verfügung. Analysen zeigen: Fast alle Legal Highs enthalten Stoffe, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Sie wirken ähnlich wie Cannabis, Ecstasy oder Kokain, nur um ein Vielfaches stärker. Während beim herkömmlichen Marihuana-Konsum einzelne Rezeptoren in Gehirn und Körper stimuliert werden, aktivieren synthetische Varianten alle. Die Folgen können verheerend sein: Panikattacken, Wahnvorstellungen, Muskelkrämpfe, Kreislaufzusammenbrüche, Herzinfarkt, Psychosen. und - im schlimmsten Fall kann der Konsum sogar tödlich enden. Innerhalb weniger Jahre hat sich die Zahl der Todesfälle durch Legal Highs in Deutschland mehr als verzehnfacht. 2016 reagierte die Bundesregierung mit einem Gesetz, das die Verbreitung der Legal Highs endlich stoppen sollte. Erstmals wurden ganze Stoffgruppen verboten. Doch den Internet-Versand zu überwachen und die im Ausland agierenden Anbieter zu belangen, die immer wieder neue Stoffgruppen entwickeln, ist schwierig. Wie Legal Highs im Körper wirken, erklärt die Dokumentation "Neue Drogen: legal lebensgefährlich?" von Christian Stracke und Anna-Lisa Gasteier.

Um 21.00 Uhr geht es in 3sat im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" mit der Gesprächssendung "scobel - Drogen als Medizin" weiter. Jahrzehntelang war die Beschäftigung mit Psychedelika in der medizinischen Forschung weltweit tabu. Seit rund zehn Jahren finden in der Schweiz wieder wissenschaftliche Experimente mit psychoaktiven Substanzen statt, und voraussichtlich 2020 startet in Deutschland die weltweit größte Studie zur Therapie behandlungsresistenter Depressionen mit Psilocybin. Mediziner und Therapeuten erhoffen von den Psychedelika einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung psychischer Leiden, denn im Gegensatz zu den gängigen Medikamenten erzeugen viele psychoaktive Substanzen keine Abhängigkeit und keine Entzugserscheinungen.

Der neue Trend in den USA heißt Microdosing, die Einnahme minimaler Dosen von Halluzinogenen zur Steigerung der Kreativität und Leistungsfähigkeit. Was passiert mit Gehirn und Psyche bei der Einnahme von Halluzinogenen? Was weiß die Wissenschaft bereits über ihre Wirkung gegen Depressionen und Angststörungen? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen, der Historikerin Magaly Tornay, dem Psychiater Franz Vollenweider und dem Philosophen und Neuroethiker Thomas Metzinger.

In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.

