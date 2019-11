3sat

"Das Blaue Sofa: Bauen für die Kunst. Stararchitekten diskutieren über Kulturbauten heute und morgen" in 3sat

Moderiert von 3sat-Moderatorin Vivian Perkovic

Dienstag, 19. November 2019, 23.10 Uhr Erstausstrahlung

In der James-Simon-Galerie in Berlin lädt "Das Blaue Sofa" fünf internationale Stararchitekten zur Diskussion: David Chipperfield, Jacques Herzog, Regine Leibinger, Franco Stella und Hans-Günter Merz sprechen am 19. November 2019, 19.00 Uhr, über Kulturbauten in Gegenwart und Zukunft. Es moderiert 3sat-Moderatorin Vivian Perkovic. Am Tag zuvor ist die neue Budgetierung des Museums der Moderne in Berlin Thema im Bundestag. 3sat zeigt die Diskussion in "Das Blaue Sofa: Bauen für die Kunst. Stararchitekten diskutieren über Kulturbauten heute und morgen" am Dienstag, 19. November 2019, 23.10 Uhr in Erstausstrahlung.

Die James-Simon-Galerie, das Besucherzentrum der Berliner Museumsinsel, ist eines der herausragenden kulturellen Neubauprojekte Berlins. Benannt nach dem bedeutenden jüdischen Unternehmer und Kunstmäzen Henri James Simon, hat Architekt David Chipperfield einen Bau geschaffen, der die Visitenkarte des einmal größten Universalmuseums der Welt sein soll. Der Anbau ist nicht nur von zentraler Bedeutung für die Infrastruktur der Museumsinsel, sondern ein optisches Erkennungsmerkmal der Stadt und wirft so die grundsätzliche Frage auf, wie die Gesellschaft ihre Kulturbauwerke definiert - für die Gegenwart aber, auch für die Zukunft.

Wie positioniert sich eine Kulturnation wie Deutschland im nationalen wie auch im globalen Umfeld, wo das Renommee von Bauwerken und das Prestige ihrer Architekten als entscheidender Faktor gelten? Vor dem Hintergrund häufig explodierender Kosten von Kulturbauwerken und vielfacher gesellschaftlicher Skepsis um Prestigebauten diskutieren die fünf Architektinnen und Architekten, wie vertretbar deren Umsetzung überhaupt ist. Nicht erst der jahrelange Streit um den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses und die Proteste gegen den Bau der Hamburger Elbphilharmonie haben gezeigt, wie dringlich ein öffentlicher Diskurs über diese Fragen ist.

Das Blaue Sofa ist das gemeinsame Autorenforum von Bertelsmann, dem ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat. Auf den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig ist es zur festen Institution geworden.

