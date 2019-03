Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: Loriot-Erben kippen "Ring" am Essener Aalto-Theater

Essen (ots)

Loriots "Ring an einem Abend" im Essener Aalto-Theater wird in seiner jetzigen Form aus dem Spielplan entfernt. Alle Sketch-Szenen werden aus der Inszenierung gestrichen. Gespielt wird stattdessen künftig die Originalfassung Loriots: also durch einen Sprecher vorgetragene ironische Kommentare und musikalische Ausschnitte aus Wagners Riesenwerk "Der Ring des Nibelungen".

Das Musiktheater gibt damit offenbar dem Druck der Erbengemeinschaft Loriots (1923-2011) nach, der die beiden Töchtern des bedeutenden Humoristen vorstehen: Bettina und Susanne von Bülow. In der jetzt gekippten Inszenierung hatte Regisseur Sascha Krohn sich über die feine Ironie der Ur-Fassung Loriots recht drastisch hinwegsetzt: Wagners Götter-Sage mischte Krohn fürs Aalto-Theater mit reichlich Sketch-Zitaten auf - von Loriots Herren in der Badewanne bis zum Matratzen-Test.

Alle Aufführungen (14. April, 26. Mai, 8. Juni und 5. Juli) finden - nun in der Originalfassung - wie geplant statt. 2020 soll eine Wiederaufnahme erfolgen, ebenfalls ohne Sketche.

