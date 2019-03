Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: 50 Jahre "Raupe Nimmersatt": Autor Eric Carle verrät Gründe für den Erfolg des Buches

Essen (ots)

"Die kleine Raupe Nimmersatt" frisst seit genau 50 Jahren. Der Autor und Illustrator Eric Carle verrät die Gründe für den langjährigen Erfolg des Buches: "Ich habe versucht, das Kind in mir zu unterhalten", sagt der US-Amerikaner (89) der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochsausgabe). Ein weiterer Aspekt, warum das Buch bis heute beliebt ist: "Es ist eine hoffnungsvolle Geschichte", so Eric Carle. Am Ende des Buches verwandelt sich die gefräßige Raupe in einen wunderschönen Schmetterling.

Eric Carle ist Sohn Deutscher Einwanderer, die im Jahr 1935 aus den USA nach Stuttgart zurückkehrten. So wuchs er während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland auf. "Ich empfinde die farbenfrohen Illustrationen in meinen Büchern gewissermaßen als Gegenmittel zu dem ganzen Grau und Braun während meiner Kindheit in Deutschland", sagte er dazu im Gespräch mit der WAZ.

Am 20. März 1969 erschien "The Very Hungry Caterpillar" erstmals in den USA, im Herbst desselben Jahres wurde das Buch in Deutschland veröffentlicht. Laut Angaben des Verlags Gerstenberg wurden seitdem über 50 Millionen Exemplare in 64 Sprachen verkauft.

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell