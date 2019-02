Ein besonderer Französischkurs: 3sat zeigt Dokumentarfilm "Atelier de conversation"

3sat

Montag, 18. Februar 2019, 22.25 Uhr Erstausstrahlung

In der Bibliothèque publique d'information im Centre Pompidou in Paris treffen sich wöchentlich Menschen aus allen Erdteilen, um im Atelier de conversation Französisch zu sprechen. Neben Kriegsflüchtlingen sitzen Geschäftsleute, neben unbekümmerten Studierenden politisch Verfolgte. So verschieden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch sind, so haben sie doch gemeinsame und verbindende Ziele: die Sprache zu lernen und Verbündete zu finden, um in der Fremde leben zu können. Dieser hoffnungsvolle Ort löste soziale und kulturelle Grenzen auf, und Menschen, die normalerweise niemals miteinander in Berührung kommen, begegnen sich auf Augenhöhe. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Atelier de conversation" (Österreich/Frankreich/Liechtenstein 2017) von Bernhard Braunstein am Montag, 18. Februar 2019, um 22.25 Uhr in seiner "Dokumentarfilmzeit" in Erstausstrahlung.

"Eine Schnittstelle für die verschiedenen Lebenswelten in Paris ist die Bibliothèque publique d'information, die sich auf zwei weitläufigen Etagen des Centre Pompidous befindet und kostenlos ohne Formalitäten für jeden frei zugänglich ist. Die Energie an diesem Ort, an dem täglich mehr als 4000 Menschen aus aller Welt denken, lesen, lernen, plaudern, Musik hören, fernsehen, im Internet surfen, schlafen oder sich einfach nur aufwärmen, war ansteckend und motivierend. Häufig war ich dort, um an einem Multimedia-Arbeitsplatz Französisch zu lernen", schildert der Salzburger Filmautor Bernhard Braunstein. "Eines Nachmittags las ich eine Informationstafel, die ins Atelier gratuit de conversation zur offenen Konversationsgruppe einlud, jeweils freitags um 18 Uhr. Es war Freitagnachmittag, ich blieb bis zum Abend in der Bibliothek und schrieb mich eine viertel Stunde vor Beginn auf eine Liste: Bernard, Autriche. Kurze Zeit später befand ich mich im Atelier gratuit de conversation in einem Sesselkreis als eine von etwa 16 Personen. (...) Alle ProtagonistInnen des Films haben eine sehr tiefgreifende und intensive Erfahrung gemacht. Sie haben erlebt, wie deprimierend Sprachlosigkeit sein kann und wie groß das Bedürfnis ist, zu kommunizieren."

"Atelier de Conversation" war 2017 Eröffnungsfilm des Pariser Filmfestivals Cinéma du Réel und gewann im selben Jahr den Spezialpreis der Jury beim Karlovy Vary International Film Festival sowie den ARTE-Dokumentarfilmpreis auf der Duisburger Filmwoche.

