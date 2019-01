"Oper - L'Opéra de Paris": 3sat zeigt mit Schweizer Filmpreis ausgezeichneten Dokumentarfilm

Zwei Startänzer proben unter der Regie von Benjamin Millepied. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/ZDF/SRF" Bild-Infos Download

Mainz (ots) -

Samstag, 12. Januar 2019, 22.00 Uhr Erstausstrahlung

Regisseur Jean-Stéphane Bron reist gemeinsam mit dem Schweizer Chefdirigenten Philippe Jordan in den Mikrokosmos des prestigeträchtigen Pariser Musiktempels - in die Pariser Oper. 3sat zeigt den Film "Oper - L'Opéra de Paris", der mit dem Schweizer Filmpreis 2018 in der Kategorie Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde, am Samstag, 12. Januar 2019, 22.00 Uhr, in Erstausstrahlung.

Jean-Stéphane Bron erschließt das pulsierende Universum Oper und lässt die Zuschauer hautnah erleben, wie durch den Einsatz aller Kräfte eine Traumwelt von Musik und Tanz entstehen kann. Er zeigt die Pariser Oper nicht als abgehobene Traummaschine, sondern als Spiegel der Gesellschaft: Streiks lassen um ein Haar Premieren platzen, ein junger Bariton schafft es aus der russischen Provinz ins Rampenlicht, und ein echter Stier auf der Bühne lässt Chorsänger erbleichen. Nach dem Film "Mais im Bundeshuus", in dem Jean-Stéphane Bron das Innenleben des Polit-Lobbyings durchleuchtete, ist dem Schweizer Regisseur mit "Oper - L'Opéra de Paris" erneut ein Coup gelungen.

Mehr zum Film im 3sat-Pressetreff: https://ly.zdf.de/GxCT2/

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/oper

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell