news aktuell startet neues Angebot mit Digital Out-of-Home-Screens

Hamburg (ots)

Ab sofort erweitert die dpa-Tochter news aktuell ihren Verbreitungsservice um "ots Display Ads": Unternehmen, Organisationen und Kommunikationsagenturen können ihren PR-Content jetzt auch auf digitalen Bildschirmen von FRAMEN in ganz Deutschland sichtbar machen. Der neue Service ist in Kombination mit einer ots-Text-Bild-Verbreitung buchbar. Je nach gewähltem Paket garantiert ots Display Ads eine Reichweite von bis zu einer Million Impressions.

Mit ots Display Ads können Kundinnen und Kunden von news aktuell ihre Text- und Bild-Inhalte ergänzend zu einer ots-Verbreitung auf digitalen Screens im öffentlichen Raum ausspielen - verteilt auf mehr als 11.000 Programmatic Digital Out-of-Home-Screens deutschlandweit. Dazu kooperiert news aktuell mit der DOOH-Plattform FRAMEN, einem Unternehmen der Axel Springer SE. Die Bildschirme befinden sich an stark frequentierten öffentlichen und halböffentlichen Orten wie Coworking-Spaces, Fitness-Studios, Hotels, oder Fast Food-Restaurants.

Breite Aufmerksamkeit - auch mit kleinem Budget

Die Länge eines Spots liegt bei zehn bis 15 Sekunden, die Laufzeit beträgt insgesamt drei Tage. ots Display Ads eignen sich besonders für kurze, aufmerksamkeitsstarke Botschaften - etwa Hinweise auf Events, neue Produkte oder Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit.

Je nach Buchungspaket garantiert ots Display Ads zwischen 250.000 und einer Million Impressions. Durch die programmatische Ausspielung sowie fest definierte Reichweitenpakete und Laufzeiten ermöglicht news aktuell den Einstieg in die digitale Außenwerbung bereits mit vergleichsweise geringem Budget.

"Mit ots Display Ads bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine attraktive Möglichkeit, ihre Botschaften weitflächig im öffentlichen Raum sichtbar zu machen - ohne komplizierte Buchungsprozesse oder große Mediabudgets", sagt Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer news aktuell. "Das Produkt ergänzt unsere ots-DNA perfekt: schnelle Distribution, einfache Prozesse und maximale Reichweite und Sichtbarkeit. So bauen wir unser Portfolio konsequent entlang der Bedürfnisse des Marktes aus und unterstützen Unternehmen, Organisationen und Verbände dabei, ihre Kommunikation noch wirksamer zu gestalten."

"Unsere Screens stehen mitten im Leben: dort wo Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Dank der Zusammenarbeit mit news aktuell bringen wir PR-Content genau dorthin, wo er echte Aufmerksamkeit findet. Wir verbinden das klassische ots-Verteilnetzwerk mit der dynamischen Power von DOOH. Eine Kombination, die Marken nicht nur in Redaktionen, sondern auch auf über 11.000 Screens im öffentlichen Raum sichtbar macht. So erreichen sie ihr Publikum genau im richtigen Moment - mit Relevanz, Sichtbarkeit und Wirkung." Dimitri Gärtner, Co-Founder und Co-CEO.

Nach Abschluss jeder Ausspielung stellt news aktuell ein detailliertes Reporting bereit. Es enthält unter anderem Angaben zu Impressions, Laufzeit, Anzahl der Städte, Ausspielungen und bespielten Screens.

Weitere Informationen zu Funktionen und Buchungsoptionen von ots Display Ads: https://www.newsaktuell.de/ots-display-ads/

Über news aktuell

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf Presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, Display Ads an hochfrequentierten Standorten, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

Über FRAMEN

FRAMEN ist die intelligente DOOH-Plattform, die Bildschirme in ansprechende Umgebungen verwandelt. Durch die nahtlose Integration von Content, zielgerichteter Werbung und Echtzeit-Informationen nutzt FRAMEN intelligente Technologie und datengesteuerte Präzision für die Anzeige auf Bildschirmen an Premium-Standorten wie Coworking Spaces, Fitnessstudios und Hotels. So wird ein Mehrwert für Publikum und Standortpartner geschaffen.

Mit dem FRAMEN Ads Manager können Werbetreibende Kampagnen in wenigen Minuten programmatisch buchen, starten und verwalten und gleichzeitig die Leistung in Echtzeit auswerten. Gleichzeitig können Location-Betreiber ihre Screens durch die Bereitstellung von Content mit dem FRAMEN Screen Manager monetarisieren. Mit FRAMEN erreichst du die richtigen Menschen im richtigen Moment und machst öffentliche digitale Medien wirkungsvoller, dynamischer und mühelos.

FRAMEN wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen ist derzeit in 32 Ländern tätig und beschäftigt fast 100 Mitarbeiter.

Weitere Informationen gibt es unter www.framen.com

