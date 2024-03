news aktuell GmbH

news aktuell startet Aktion zum Earth Day

Am 22. April ist Earth Day und news aktuell setzt sich mit einer besonderen Aktion für den "Tag der Erde" ein. Ab sofort bis einschließlich 29. April 2024 bietet die dpa-Tochter Kommunikationsprofis ein Earth Day-Special an. Dieses beinhaltet ausgewählte Verbreitungsservices für Nachhaltigkeitskommunikation zu einem stark reduzierten Preis. Die Hälfte der Einnahmen aus der Aktion spendet news aktuell an weltweite Wasserprojekte. Außerdem veranstaltet die news aktuell Academy ein Webinar zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation.

Das Earth Day-Special richtet sich an alle Unternehmen oder Organisationen, die im Rahmen des Earth Days zu Nachhaltigkeits- und Umweltthemen kommunizieren möchten. Es beinhaltet die Verbreitung einer Pressemitteilung inklusive Multimedia-Material an Tages- und Publikumspresse, Radio/TV, Online-Portale und Nachrichtenagenturen sowie an Fachmedien zu den Themen "Umwelt und Nachhaltigkeit". Zudem wird die Pressemitteilung auf Presseportal.de veröffentlicht. Interessierte erhalten im Rahmen der Aktion eine hohe Vergünstigung auf den Normalpreis. Die Hälfte des Erlöses spendet news aktuell an eine Organisation, die sich weltweit für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung engagiert.

Die news aktuell Academy bietet zudem am 15. März ein Webinar mit dem Titel "Nachhaltigkeit intern und extern angemessen kommunizieren" an. In diesem Webinar zeigt Kommunikationsberaterin und Storytelling-Expertin Petra Sammer, wie Unternehmen die heikle Debatte rund um die Klimakrise erfolgreich kommunizieren können. Darüber hinaus bietet sie neue Narrative und Sprachmuster sowie Tipps für überzeugendes Storytelling, um Nachhaltigkeit intern und extern motivierend zu vermitteln und gleichzeitig Greenwashing zu vermeiden.

"Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, zu dem sich Unternehmen und Organisationen aktiv positionieren sollten. Mit unserer Earth Day-Aktion möchten wir sie in ihrer Nachhaltigkeitskommunikation unterstützen und mit der Reichweite von news aktuell dafür sorgen, dass ihre Botschaften auch wahrgenommen werden", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell. "Zudem wollen wir mit dieser Aktion selbst einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und unterstützen mit unserer Spende Wasserprojekte, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene einsetzen", ergänzt Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer von news aktuell.

Für weitere Details zu Buchungsbedingungen und Preis des Earth Day-Specials können Interessierte eine Mail an sales@newsaktuell.de mit Betreff "Earth Day-Aktion" schicken.

Anmeldung zum Webinar "Nachhaltigkeit intern und extern angemessen kommunizieren" unter diesem Link.

Über news aktuell

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter unterstützt ihre Kunden dabei, einfach und erfolgreich ihr Pressematerial zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

