"Act responsibly - jetzt erst recht!" Die Nachhaltigkeits-Ausgabe von treibstoff - dem Magazin von news aktuell

Die neue Ausgabe von treibstoff ist erschienen (1/20). Das Magazin von news aktuell beschäftigt sich dieses Mal mit dem Thema Nachhaltigkeit. Durch die Corona-Krise ist zu erwarten, dass das Bedürfnis der Gesellschaft nach einer nachhaltigeren Welt und einer entsprechend transparenten Kommunikation noch einmal einen zusätzlichen Schub erhalten wird. Die aktuelle Ausgabe beleuchtet, wo wir in Sachen Nachhaltigkeit, Haltung und soziale Verantwortung stehen und was das für die professionelle Kommunikation bedeutet.

Die Themen der aktuellen Ausgabe:

- Titelstory "Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility - Jetzt erst recht!": Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen? Welche Chancen tun sich auf? Und was heißt das für die Kommunikation? Eine Bestandsaufnahme - "Blaupause gefällig? Vier Best Cases": Wie setzen Schweizer und Deutsche Unternehmen ihr Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis um und wie gehen sie dabei strategisch vor? Wir zeigen vier Beispiele. - "Grün, grün, grün ist alles was ich hab'": Grünes Marketing kann eine Chance sein, dem Brand Building ein Profil zu geben. Lohnt sich das? - "Tue Gutes und sprich darüber": Ein Gespräch mit Merlin Koene, Partner bei fischerAppelt advisors, über erfolgreiche Nachhaltigkeitskommunikation - "Employer Branding und Generation Greta": Warum Unternehmen die Werte der Generation Y kennen sollten. Ein Beitrag von Lauren Mackintosh, Duale Studentin bei news aktuell und selbst Generation Y - "Aufstieg der "Sinnfluencer": Wie arbeiten die neuen Influencer und was ist ihnen bei der Kooperation mit Unternehmen wichtig? Gastbeitrag von Julia-Maria Blesin, Sinnfluencerin und Gründerin des Blogs "Nicetohave Mag" - "Hippie 2.0: Viral for Future": Über gesellschaftliche Themen, die sich immer wieder in etwas anderer Form wiederholen - "People over profit!": Zwischen Woke-Washing und einem echten Wertewandel. Gastbeitrag von Ulrich Köhler, Geschäftsführer von TRENDBÜRO, dem Beratungsunternehmen für gesellschaftlichen Wandel - "CSR to go - Wie bewegst Du Dich durch die Welt?": Ein animiertes Spiel, um seinen persönlichen Weg zur Arbeit zu hinterfragen - "What about whataboutism?": Ein unterhaltsamer Comic zum Thema

Das Magazin treibstoff der dpa-Tochter news aktuell beschäftigt sich mit Themen rund um Kommunikation, PR, Marketing, Pressearbeit, Events, Work Life, Trends und Media. Feste Rubriken wie Comic, Best Practice, Gastbeiträge, Zahlen der Ausgabe und Infografiken ergänzen das jeweilige Schwerpunktthema.

Bisher ist das treibstoff-Magazin sowohl als Printausgabe als auch als Online-Version erschienen. Da sich die meisten Leserinnen und Leser des Magazins aktuell auf Grund der Corona-Pandemie im Home-Office befinden und sie das Heft auf dem postalischen Wege nicht erreichen würde, erscheint diese Ausgabe ausschließlich digital.

Die aktuelle Ausgabe von treibstoff steht zum Download bereit unter: https://www.newsaktuell.de/blog/treibstoff-printausgabe/

Über news aktuell:

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern und unterstützt die Organisationen dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

