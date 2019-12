Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Gesundheit kann so lecker sein - das neue Apotheken Umschau-Kochbuch "Gesunde Ernährung" jetzt im Handel

Die besten Rezepte für jeden Tag plus Basiswissen zur gesunden Ernährung

Baierbrunn (ots)

"Gesunde Ernährung" heißt das neue Kochbuch der Apotheken Umschau, Deutschlands meistgelesenem Gesundheitsmedium, das ab 6. Dezember im Buchhandel und in Apotheken erhältlich ist.

So lecker, so gesund!

Das Buch zeigt, wie einfach es ist, sich genussvoll, ausgewogen und gesund zu ernähren. Mit leicht verständlichen wissenschaftlichen Grundlagen, vielen hilfreichen Ernährungstipps und mehr als 80 leckeren Kochrezepten bringt das neue Apotheken Umschau-Kochbuch mehr Gesundheit und Genuss auf den Teller. "Gesunde Ernährung ist die Grundlage für unser aller Wohlbefinden und eines der meistdiskutierten Themen dieser Tage", sagt Alexander von Reibnitz, Geschäftsführer Isartal Health Media. "Mit dem ersten Band unserer neuen Buchreihe möchten wir möglichst vielen Menschen einen einfachen Zugang zur bewussteren Ernährung ermöglichen und sie zu mehr gesundem Genuss anregen."

Ein Muss für alle, die sich lecker und gesund ernähren wollen

Das umfassende Kochbuch "Gesunde Ernährung" präsentiert mit fundiertem Wissen und opulenten Bildern einfache und leckere Rezepte - vom perfekten Frühstück über ausgewogene Hauptmahlzeiten bis hin zu gesunden Snacks, Smoothies, Salaten und Desserts. "Unser neues Kochbuch zeigt einen sicheren Weg durch all die verwirrenden Kochmoden und -trends und weckt die Lust aufs Ausprobieren", erläutert Apotheken Umschau-Chefredakteur Dr. Hans Haltmeier. "Wie in unseren beliebten Rezepten im Magazin setzt auch unser Kochbuch auf eine abwechslungsreiche Ernährung, die dem persönlichen Geschmack entspricht. Als Basis für Wohlbefinden, Gesundheit und Essen, das einfach Spaß macht."

Über die neue Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Ab sofort gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe: Am 6. Dezember 2019 erscheint "Gesunde Ernährung" als erstes Buch einer Reihe von Gesundheitsratgebern in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem ZS Verlag aus der Edel Verlagsgruppe. Am 6. Januar 2020 folgt der zweite Band "Gesund abnehmen". Für das Jahr 2020 sind vier weitere Bücher in Planung. Der Vertrieb der Bücher erfolgt über die Edel Verlagsgruppe. Sie sind im Buchhandel und in Apotheken erhältlich.

"Gesunde Ernährung. Wissenschaftliche Grundlagen und die besten Rezepte für jeden Tag." Wort & Bild Verlag (Preis: 19,99 Euro), PZN 16228633, ISBN 978-3-927216-52-5. Erhältlich in der Apotheke, im Buchhandel oder direkt unter E-Mail: bestellungen@herold-va.de.

