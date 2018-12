Bielefeld (ots) - Mit dem neuen Pflege-TÜV sollte alles besser werden. Doch noch vor der Verabschiedung wird neue Kritik laut. Statt das System, wie versprochen, übersichtlicher zu gestalten, kommen neue Probleme hinzu. Vom Laien wird zu viel Fachwissen erwartet. So soll er sämtliche Bewertungskriterien für die Pflegeeinrichtung seiner Wahl online einsehen können. Welche Indikatoren relevant sind, erfährt er nicht. So kann ein potenzieller Bewohner oder Angehöriger zum Beispiel erfahren, ob sich Patienten in einer Einrichtung häufig wund liegen. Warum Druckgeschwüre überhaupt auftreten und was die Pfleger dagegen unternehmen, erfährt er nicht. Nicht nur die Angehörigen sind vom neuen System betroffen, auch die Pflegekräfte. Diese mussten schon im alten System Zeit in das Ausfüllen von Berichten stecken. Das neue Programm sieht vor, dass sogar zwei Mal im Jahr Versorgungsergebnisse aller Bewohner durch die Heime an eine Datenauswertungsstelle übermittelt werden müssen. Dafür gibt es wieder keinen flächendeckenden Kontrollmechanismus, der verhindern würde, dass Berichte geschönt werden. Und wenn eine Einrichtung einen Kontrollbesuch erhält, erfährt diese zuvor davon. Bei der Verbesserung muss nachgebessert werden.

