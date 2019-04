Modernes Design und neue Rubriken: news aktuell relauncht Corporate Blog

news aktuell GmbH

Der Unternehmensblog der dpa-Tochter news aktuell präsentiert sich ab sofort in neuem Look und mit einer noch breiteren Themenvielfalt. Moderne Grafikelemente und zusätzliche Kategorien sowie ein neues Content Management System gehören zum Relaunch des Blogs. news aktuell behandelt im Blog vielfältige Themen rund um die Bereiche Kommunikation, PR, Pressearbeit, Marketing, Journalismus, Medien und Human Resources. Der Blog (https://www.newsaktuell.de/blog) zeigt was die Branche aktuell antreibt - sei es als Best Practice-Beitrag, in Interviews oder Gastbeiträgen von Experten.

"Nach der Neugestaltung unseres treibstoff-Magazins im September 2018 haben wir nun auch den Blog optisch und inhaltlich an aktuelle Trends angepasst. Der Blog hat sich in den letzten Jahren nicht nur bei unseren Kunden und Partnern, sondern in der gesamten Kommunikationsbranche als festes Informationsmedium und Inspirationsquelle etabliert. Diese Stellung unseres Blogs wollen wir mit dem Relaunch weiter festigen und ausbauen", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell.

Die neue Optik des Blogs ist angelehnt an die eines Online-Lifestyle-Magazins mit großen Bildern und angesagten gestalterischen Elementen wie Cinemagraphs. Die Nutzerführung ist intuitiv, die Navigation erfolgt über eine Kacheloptik. Dem Leser wird bei jedem Beitrag zusätzlich eine ergänzende Auswahl an weiterem Content angeboten, der seinem Interesse entsprechen könnte. Eine Suchfunktion, ein Rubriken-Menü und Schlagworte-Tags ermöglichen eine schnelle und einfache Suche und Auswahl interessanter Inhalte. Auch das treibstoff-Magazin sowie der treibstoff-Podcast sind im Blog-Bereich angesiedelt. Der neue Blog ist vollständig responsiv und daher auch informativer Begleiter für unterwegs.

Neben optischen Veränderungen gibt es auch inhaltliche Neuerungen. Die bestehenden Kategorien wie Marketing, Social Media oder Kommunikation werden durch neue Rubriken wie Work Life, Tools, Insights oder Tech ergänzt. Zukünftig sind auch verstärkt Beiträge von Gastautoren geplant.

Somit kann der Blog noch besser aktuellen Anforderungen nachkommen. Wie bisher können Leser Beiträge kommentieren und in den direkten Kontakt mit news aktuell oder den Gastautoren treten. Zusätzlich gibt es eine Abonnement-Funktion, mittels der die Leser einmal im Monat einen Newsletter mit den aktuellsten Beiträgen zugeschickt bekommen. Auch das direkte Teilen der Beiträge in den sozialen Netzwerken Twitter, Facebook, Xing und LinkedIn ist via entsprechender Buttons unkompliziert möglich.

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

