Wachstumsstrategie 2030: Zukunft gestalten / Deutsche Vermögensberatung legt strategischen Grundstein für weiteren langfristigen Unternehmenserfolg

Die Deutsche Vermögensberatung blickt auf das erfolgreichste Jahrzehnt ihrer Unternehmensgeschichte zurück. Unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden Andreas Pohl hat die größte eigenständige Finanzberatung Deutschlands ihren Umsatz in der letzten Dekade nahezu verdoppelt - ein Rekordjahr folgte dem nächsten. Um daran anzuknüpfen, hat Andreas Pohl nun nach seiner Wachstumsagenda von 2014 mit einer neuen Wachstumsstrategie den Grundstein für den weiteren Unternehmenserfolg gelegt.

Zielsetzung und Meilensteine für 2030

Im kommenden Jahr feiert die Deutsche Vermögensberatung ihr 50-jähriges Bestehen. Die erfolgreiche Firmengeschichte bietet Anlass, stolz auf das gemeinsam Erreichte zurückzublicken. Mit Kontinuität, Weitsicht und Mut hat das Unternehmen Finanzgeschichte geschrieben. Darauf aufbauend richtet Andreas Pohl seinen Blick klar nach vorn und läutet mit einer Agenda 2030 eine neue Dekade für den Finanzvertrieb ein. Der Vorstandsvorsitzende will gestalten statt verwalten - mit einer klaren Vision und Strategie, die er jüngst seinen Führungskräften vorstellte. Ziel ist es, die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Er erklärt: "Wir sind heute stärker und leistungsfähiger denn je. Diese hervorragende Ausgangslage wollen wir für die kommenden Jahre nutzen." Die neu vorgestellte Wachstumsstrategie definiert und konkretisiert gemeinsame Ziele für die Jahre bis 2030 und zeigt, dass das Unternehmen auf die Anforderungen der Zukunft bestens vorbereitet ist. Andreas Pohl erklärt: "Unser Ziel ist es, weiter nachhaltig zu wachsen und unsere führende Position im deutschen Finanzmarkt auszubauen."

Exzellente Ausbildung und moderne Technologien für beste Beratungsqualität

Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater bilden die Grundlage des großartigen Erfolgs der DVAG und sind gleichzeitig auch der Schlüssel für ihren zukünftigen Erfolg. In der vorgestellten Strategie liegt der Fokus deshalb auch auf der Stärkung und dem Ausbau dieser einmaligen Berufsgemeinschaft. Pohl setzt sich für einen nachhaltigen Unternehmensaufbau ein, der langfristige Erfolge sichert. Um die Attraktivität des Berufs weiter zu stärken, werde die DVAG weiterhin massiv in die Aus- und Weiterbildung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater investieren. So könne die hervorragende Qualität der Finanzberatung gesichert werden. Außerdem wird der Service für die Vermögensberater weiterhin auf höchstem Niveau stattfinden.

Neue Technologien, künstliche Intelligenz und Prozessverbesserungen entlasten die Vermögensberater in Zukunft. Dadurch können sie sich noch mehr Zeit nehmen für das Herzstück ihrer Arbeit: die Beratung. Andreas Pohl kündigt an: "Wir werden viele Investitionen tätigen und Ressourcen in die Hand nehmen, um unsere Vorreiterrolle in Sachen Technologie, Digitalisierung und Vertriebsunterstützung auszubauen."

Kontinuität als Zeichen der Stärke

Verändernde Märkte führen zu veränderten Kundenbedürfnissen. Darauf hat die DVAG auch in Zukunft die richtigen Antworten und präsentiert sich als verlässlicher Partner. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater werden ihren Kundinnen und Kunden attraktive Produkte und Konditionen anbieten können, um sie bei der Absicherung, der Altersvorsorge oder dem Vermögensaufbau unterstützen zu können - auch in schwierigen Zeiten. Gemeinsam mit den Partnergesellschaften investiert das Unternehmen in einen Dreiklang aus zeitgemäßen Produkten, attraktiven Konditionen und einzigartigen Kundenerlebnissen. "Wir sind alle Unternehmer. Und doch sind wir eine große Gemeinschaft", erklärt Andreas Pohl einen Teil der besonderen Unternehmenskultur der DVAG. Die Selbstständigkeit bietet den Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und exzellente Entwicklungsperspektiven. Auch in diese familiär geprägte Unternehmenskultur gilt es weiter zu investieren und sie zu stärken. Ebenso in das Image und die Marke des Unternehmens. Die strategische Weichenstellung verdeutlicht: Das Geschäftsmodell der DVAG hat sich über Jahrzehnte bewährt und bleibt Garant für den Erfolg. Investitionen in die unterschiedlichen Bereiche des Unternehmens ermöglichen es der Berufsgemeinschaft, auch in Zukunft über sich hinauszuwachsen und Potenziale voll auszuschöpfen. Die Strategie bietet Orientierung und Motivation zugleich.

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit nahezu 50 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de.

