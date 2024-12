DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Dritte Projektrunde von "WSM" für hessische Schulen in Marburg gestartet

DVAG setzt sich erneut für Chancengleichheit von jungen Frauen ein

Frankfurt (ots)

Die Berufswahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Jungen Menschen stehen eigentlich alle Türen für ihre berufliche Zukunft offen. Doch die Realität zeigt auch: Bei den Themen Gleichberechtigung und freie Berufswahl besteht nach wie vor Nachholbedarf. So liegt der Anteil von Frauen bei MINT-Ausbildungsberufen laut Destatis nur bei knapp elf Prozent (Destatis, 2024[1]) und in den abgeschlossenen Ingenieurwissenschaften bei 25 Prozent. Hier setzt das Programm "Wir stärken Mädchen - future ready" an. Es wurde von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zusammen mit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." initiiert. Ziel ist es, Mädchen und jungen Frauen eine chancengerechte Zukunft zu ermöglichen. Dieses Vorhaben unterstützen auch die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) und der gemeinnützige Verein "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen". Durch ihre Förderung kann das Projekt bereits zum dritten Mal an fünf Schulen in Hessen stattfinden.

"DVAG hilft e. V." ermöglicht dritte Projektrunde in Hessen

Wie in den Vorjahren wurde den Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrern im Marburger Zentrum für Vermögensberatung (ZVB) zum Auftakt ein vielfältiges Programm mit Workshops und Impulsvorträgen geboten. So erhielten die Mädchen beispielsweise einen Einblick in die Biomedizin. Das Messen von Blutdruck, die Bestimmung des Fingerabdrucks wie auch die verschiedenen Sinne standen hier im Mittelpunkt. Der zweite Schwerpunkt beschäftigte sich mit der Solarenergie und dem Bau eines eigenen Solarfahrzeugs. Zudem stellten die Schülerinnen an diesem Tag ihre eigenen Themen für die nächsten Monate vor. So sind beispielsweise Projekte zur Verbesserung der Wasserqualität sowie Reduktion von Lebensmittelverschwendung, die Erstellung einer Virtual Reality oder die Beschäftigung mit dem Thema 3D-Druck geplant. Annabell Pohl, Schirmherrin des Projekts, war wieder mit vor Ort. Als Gründungsmitglied von "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen" setzt sie sich aktiv für mehr Gleichberechtigung ein. "Wir stärken Mädchen" ist für sie ein echtes Herzensprojekt: "Schon in den letzten beiden Projektrunden haben die Schülerinnen außergewöhnlichen Einsatz gezeigt und großartige Ergebnisse erzielt. Die intensive Projektarbeit hat ihnen geholfen, ihre Kompetenzen weiter auszubauen. Es sind wieder spannende und einzigartige Ideen dabei, und ich freue mich sehr, erneut Teil eines so besonderen Projekts zu sein."

Für mehr Selbstsicherheit und Interesse an Wissenschaft und Technik

Die Themen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) vermitteln nicht nur tiefere Einblicke als der Schulunterricht, sondern stärken auch Kreativität, Zusammenarbeit und kritisches Denken. Johanna Stiller, Programmleitung bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, sagt abschließend: "Die Teilnehmerinnen sollen durch das Programm selbstbestimmt und unabhängig wählen, welchen Beruf sie ergreifen wollen. Zugleich können sich die Mädchen untereinander vernetzen. Ich freue mich sehr, dass wir 'Wir stärken Mädchen' dank der Förderung unserer Initiative nun schon zum dritten Mal in Hessen umsetzen können."

