DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Ein starkes Zeichen für Inklusion beim 29. RTL-Spendenmarathon

Deutsche Vermögensberatung spendet 500.000 Euro

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Um sozial benachteiligten Kindern die besten Perspektiven zu ermöglichen, engagiert sich die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) bereits seit Jahren gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen". Im Rahmen des 29. RTL-Spendenmarathons spendete das Frankfurter Familienunternehmen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch vielfältige Projekte insgesamt 500.000 Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.".

Ein halbes Jahrzehnt Engagement für Kinder in Not

Bereits zum fünften Mal in Folge nimmt die größte eigenständige Allfinanzberatung Deutschlands am RTL-Spendenmarathon teil. Dafür war erneut das DVAG-Team aus selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern in Köln bei der "24h Inklusions Challenge" mit Kristina Vogel vor Ort. Die sportliche Herausforderung hat in diesem Jahr eine ganz besondere Botschaft: Bei dem Thema Inklusion besteht in Deutschland noch immer Nachholbedarf! Und so absolvierten in jedem Team eingeschränkte und nicht eingeschränkte Menschen 24 Stunden lang einen "Alltags-Hindernis-Parcours" im Rollstuhl. Unterstützt wurde das DVAG-Team von Markenbotschafterinnen und Markenbotschaftern des Unternehmens wie Britta Heidemann, Fabian Hambüchen und Hannes Ocik. Andreas Pohl, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung, war beeindruckt von der abermals großen Hilfsbereitschaft: "Unser Unternehmen ist nicht nur geprägt von Leistung und Stärke, sondern auch von Menschlichkeit und Solidarität. Schon immer ist die Unterstützung anderer ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Nicht umsonst heißt es bei uns: Erfolg hat man gemeinsam oder gar nicht! Und das haben wir auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll bewiesen. Das Engagement der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sowie der Einsatz der Mitarbeitenden aus dem Innendienst - sei es vor Ort in Köln oder über den Telefonhörer - machen mich sehr stolz."

Extremschwimmerin Nathalie Pohl übergibt Spende an Wolfram Kons

Nathalie Pohl, Extremschwimmerin und Bestsellerautorin, überreichte den Spendenscheck live im Studio an Wolfram Kons, Gesamtleiter RTL Charity. Als Gründungsmitglied von "DVAG hilft e. V." macht sie sich bereits seit mehreren Jahren insbesondere für die Schwimmförderung von Kindern stark. Ein Teil der generierten Spendensumme kommt daher auch wieder Anfängerschwimmprojekten zugute, die gemeinsam von dem Verein und der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." gefördert werden. Die 30-Jährige ist als Schirmherrin der Schwimmprojekte dabei auch selbst mit den Kindern im Schwimmbecken. Denn Wasser ist ihr Element: Erst kürzlich hat sie als 33. Person weltweit und erste deutsche Frau die Ocean's Seven, die sieben herausforderndsten Freiwasserschwimmstrecken der Welt, erfolgreich durchschwommen. Sie erklärt: "Es macht mich traurig, dass so viele Kinder gar nicht oder nicht richtig schwimmen können und Angst im Wasser haben. Es liegt mir persönlich sehr am Herzen, sie hier frühzeitig zu unterstützen, und es macht mich sehr stolz, dass wir schon so viel bewegt haben."

Aus "Menschen brauchen Menschen e. V." wird "DVAG hilft e. V."

Seit seiner Gründung hat der gemeinnützige Verein gemeinsam mit seinen Partnern und Förderern zahlreiche soziale Projekte ermöglicht, Soforthilfen im Ahrtal oder in der Ukraine geleistet und wertvolle gesellschaftliche Impulse gesetzt. So wurden mit "Tafel-Bildungschancen" mittlerweile rund 60 Bildungsprojekte für mehr als 3.700 Kinder und Jugendliche gefördert oder im Rahmen des RTL-Spendenmarathons Spenden in Millionenhöhe gesammelt. Nicht zuletzt hat der Verein gemeinsam mit den selbstständigen DVAG-Finanzcoaches zahlreiche regionale Herzensprojekte unterstützt. Dieser Weg soll in Zukunft unter dem neuen Namen "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen" konsequent fortgesetzt werden. Mit der nun erfolgten Namensänderung wird die Verbindung zur DVAG als maßgeblichem Förderer noch deutlicher.

