DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Voller Körpereinsatz beim 28. RTL-Spendenmarathon

DVAG spendet 500.000 Euro für notleidende Kinder

Frankfurt (ots)

Unterstützung für Kinder in Not ist in diesen Tagen so wichtig wie nie. Egal ob in Deutschland oder woanders: Hilfe wird dringend benötigt! Auch in diesem Jahr hat sich die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) daher gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein "Menschen brauchen Menschen e. V." (MbM e. V.) bereits vielfältig sozial engagiert. Nun spendete das Frankfurter Familienunternehmen zur Förderung von verschiedenen Projekten und zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 500.000 Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.".

#Spendenwurf: DVAG und "MbM e. V." bereits im Vorfeld mit eigener Spendenaktion dabei

Mittlerweile beteiligen sich die größte Allfinanzberatung Deutschlands und "Menschen brauchen Menschen e. V." schon zum vierten Mal in Folge am RTL-Spendenmarathon. In diesem Jahr rief das Unternehmen bereits Mitte Oktober zum #Spendenwurf auf. Ganz nach dem Motto "Werfen, spenden und Kindern helfen" wurde mit einer Social-Media-Aktion gemeinsam Geld für benachteiligte Kinder und Jugendliche gesammelt. Dabei kam jeder Wurf und damit jede Spende der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." zugute. Zudem war beim RTL-Spendenmarathon vor Ort in Köln auch wieder ein Team aus selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern dabei. Gemeinsam mit Markenbotschafterinnen und Markenbotschaftern des Unternehmens wie Britta Heidemann, Denise Herrmann-Wick, Fabian Hambüchen und Hannes Ocik nahm es an der "24h American Football Challenge" mit Joey Kelly teil. Andreas Pohl, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung, zeigte sich angesichts des Engagements begeistert: "Solidarität und der Einsatz für andere sind in der DNA unseres Unternehmens verankert. Ich bin immer wieder aufs Neue sehr beeindruckt vom Einsatz unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sowie der Mitarbeitenden aus dem Innendienst. Es macht mich sehr glücklich, dass auch hier wieder einmal alle an einem Strang ziehen und sich für Kinder und Jugendliche einsetzen."

Nathalie Pohl engagiert sich persönlich

Und dieser Einsatz konnte sich in Form des Spendenschecks wahrlich sehen lassen. Nathalie Pohl überreichte ihn live beim RTL-Spendenmarathon im Studio an Wolfram Kons, Gesamtleiter RTL Charity. Das Gründungsmitglied von "Menschen brauchen Menschen e. V." macht sich seit mehreren Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche stark und setzt dabei ihren eigenen Schwerpunkt. Ein Teil der generierten Spendensumme kommt Anfängerschwimmprojekten für Kinder zugute, die gemeinsam mit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und "MbM e. V." gefördert werden. Schirmherrin der Schwimmprojekte ist auch hier Nathalie Pohl. Für die Extremschwimmerin und zweifache Weltrekordhalterin ist es eine Herzensangelegenheit, sich hier zu engagieren.

https://www.menschen-brauchen-menschen.org/

https://www.spendenwurf.de/

